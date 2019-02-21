Министерство образования прокомментировало слухи о сносе школ в Ташкенте

Как отметили в министерстве, согласно пункту 10 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2018 года, запрещается отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования.
Министерство народного образования Узбекистане не получало запросы об отчуждении земельных участков и недвижимого имущества школ в Ташкенте.
Узбекистан проявляет интерес к российскому учебно-боевому самолету Як-130. Какими преимуществами он обладает, и почему за этими машинами уже выстраиваются очереди из иностранных заказчиков, читайте в материале военного обозревателя Soutnik Александра Хроленко.