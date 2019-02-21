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Преподаватель в аудитории школы

Министерство образования прокомментировало слухи о сносе школ в Ташкенте

© Sputnik / Said Tsarnayev
Общество
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Информация о сносе нескольких школ в столице Узбекистана распространилась в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана заявило, что не располагает информацией о сносе общеобразовательных школ в Ташкенте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о сносе нескольких школ распространилась в социальных сетях.

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© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND
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Как отметили в министерстве, согласно пункту 10 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2018 года, запрещается отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования.

Министерство народного образования Узбекистане не получало запросы об отчуждении земельных участков и недвижимого имущества школ в Ташкенте.




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