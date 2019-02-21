Министерство образования прокомментировало слухи о сносе школ в Ташкенте

Информация о сносе нескольких школ в столице Узбекистана распространилась в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана заявило, что не располагает информацией о сносе общеобразовательных школ в Ташкенте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о сносе нескольких школ распространилась в социальных сетях.

© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND В Ташкенте старшеклассник пришел в школу с газовым автоматом

Как отметили в министерстве, согласно пункту 10 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2018 года, запрещается отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования.

Министерство народного образования Узбекистане не получало запросы об отчуждении земельных участков и недвижимого имущества школ в Ташкенте.