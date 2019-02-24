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Города Мира. Ташкент

Узбекистанцы против переноса столицы республики в Джизак – опрос

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Узбекский писатель Мамадали Махмудов предложил перенести столицу Узбекистана из Ташкента в Джизак.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Свыше 50% читателей Sputnik Узбекистан назвали нецелесообразным перенос столицы страны из Ташкента в Джизак.

Как показал опрос Sputnik Узбекистан, в котором приняли участие 649 человек, большинство узбекистанцев считают такую инициативу пустой тратой бюджетных средств.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекский писатель предложил перенести столицу и придумал название для нее

Однако почти 13 процентов проголосовавших поддержали идею организовать столицу в географическом центре республики.

Интересно, что более 17 процентов проголосовавших предложили вернуть титул столицы Самарканду. Именно этот древнейший город в XIV веке был столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. В 1925—1930 годах Самарканд являлся столицей Узбекской ССР.

Около 10% участников опроса утверждают, что столицу Узбекистана необходимо отстроить на новом месте. И чуть более девяти процентов уверены, что власти государства не пойдут на такой шаг.

Напомним, узбекский писатель Мамадали Махмудов заявил, что, когда Узбекистан достигнет пика своей экономической мощи, есть смысл перенести его административный центр в Джизакскую область. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики.

Теги:
Узбекистан, Джизак, Ташкент



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