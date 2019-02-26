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Яйца из бобов и неживотное мясо: как живут узбекские веганы

Яйца из бобов и неживотное мясо: как живут узбекские веганы

© AP Photo / Nati Harnik
Общество
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Sputnik поговорил с несколькими жителями Ташкента, которые рассказали нам, сложно ли быть веганом в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. О еде сейчас пишут абсолютно все не только потому, что так сильно любят ее, но и потому, что в 2019 году представление о полезном питании стремительно меняется.

Прием пищи это не только получение необходимых для выживания веществ — это важнейшая часть нашей социальной жизни.

Теперь за открытиями ученых и изменениях в культуре следить еще интереснее, особенно, когда в мире наблюдается тенденция роста популярности вегетарианства.

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1 год без мяса - полёт нормальный ! Года два назад я не знала что так можно прожить, «как совсем без мяса?» «а мальчикам?» «а девочкам?» Год назад я подумала , интересно на сколько меня хватит , смогу ли я продержаться ? Сейчас я могу сказать, это не про то как продержаться , это про то, как начать новую , осознанную жизнь. Это одно из самых непредсказуемых решений и желаний в моей жизни. #govegan #веган #веганташкент #vegantashkent

Публикация от Дмитриева Юлия (@yuliya_zagirova)

В России, например, с каждым годом открывается все больше заведений, в которых всегда есть веганское меню, что уж говорить о бизнесменах, которые вкладывают свои миллионы в кафе и рестораны, предлагающие вам только самое полезное и вегетарианское.

Оказалось, что в Узбекистане (несмотря на стереотипы) тоже есть приверженцы здорового образа жизни без мяса. Более того, в Ташкенте есть тенденция к открытию веганских общепитов.

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А что у вас на завтрак ? 🍌🍏🥬💚#пп #веганташкент #vegantashkent #Поля

Публикация от Дмитриева Юлия (@yuliya_zagirova)

Sputnik поговорил с несколькими жителями Ташкента, которые рассказали нам, сложно ли быть веганом в Узбекистане.

Виталий, веган уже 12 лет

"Не думаю, что в Узбекистане быть веганом сложнее, чем в России. Да, многие прикалываются, но лишь первое время. Потом это становится для твоего окружения привычным. Собственно говоря, в настоящее время для Ташкента вегетарианство уже не диковинка: срабатывает наличие доступности разной информации как в СМИ, так и в Интернете, где все больше знаменитостей и блогеров придерживаются такого же здорового образа жизни, как и ты. Вот лет двадцать назад, возможно, в Ташкенте с этим было сложно. Но сейчас здесь живет продвинутая молодежь. Практически все иностранные туристы, зайдя в ташкентское кафе, просят именно вегетарианское меню. На нашем телевидении тоже все больше затрагивают тему здорового образа жизни и отказа от мяса. У нас есть большое Интернет-сообщество, мы все дружим, проводим встречи и помогаем друг другу". 

Виталий считает, веганство разумным выбором здорового и современного человека, а также убежден, что отказ от мяса - это исторический и даже эволюционный процесс развития. По его мнению, через многие годы все больше и больше людей будут вступать в ряды вегетарианцев.

Камилла, веган 7 лет

"Мне не сложно быть веганом в Ташкенте. Сложно каждый раз отвечать людям на один и тот же вопрос: "Откуда вы берете витамины, которые содержатся в мясе?". Важное вещество, которое присутствует только в животных продуктах — витамин В12. Он нужен для нормальной работы нервной системы и для формирования клеток крови, а самый лучший его источник — это печень. Витамин В12 вообще не производится растениями — но при отказе от мяса его можно получать из рыбы, яиц и молочных продуктов. Веганские продукты вроде соевого молока и сыра бывают дополнительно обогащены витамином В12. Кальций, который необходим для здоровья костей и нормальной сократимости мышц, в том числе сердца, можно найти в зеленых овощах вроде брокколи, инжире, апельсинах и орехах".

Напомним, что в 2015 году ВОЗ опубликовала отчет о том, что употребление переработанного красного мяса может привести к формированию злокачественных опухолей. С самим красным мясом все не так однозначно, поэтому ВОЗ относит его к "потенциально канцерогенным" продуктам. 

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Публикация от WORLD OF VEGAN (@vegan)

Известно, что у вегетарианцев ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых опухолей, а также большая продолжительность жизни. Фрукты и овощи содержат клетчатку, употребление которой снижает риск ряда заболеваний.

Евгений, веган 20 лет

"Скажу сразу, я провел все детство в Узбекистане и всегда переживал, когда видел человеческую жестокость по отношению к животным. В подростковом возрасте я побывал на бойне и после этого отказался есть "желудком". Я просто решил для себя, что буду употреблять пищу осознанно. Сейчас я живу в Лос-Анджелесе, в моем районе 95 процентов кафе и ресторанов - веганские. Но я хотел рассказать вам совсем другое. Главный тренд в США - неживотное мясо. Вы когда-нибудь задумывались о том, что выращивать мясо и создавать молоко можно в лабораториях, без применения насилия над животными?".

"Сразу остановлю поток вопросов, которые многие захотят мне задать. Ученые задумались над этим не только из жалости к животным, а еще из-за нехватки ресурсов: почти 850 миллионов людей в мире едят недостаточно. Так вот, у нас во всех супермаркетах теперь можно купить такое мясо. Но самое главное - это позволяет не убивать животных, тратить в сто раз меньше пространства и значительно уменьшить влияние на окружающую среду".

Например, в Голландии существует проект Cultured Beef: мясо вырастает в питательной среде из полученных у живой коровы мышечных клеток. 

Группа ученых работает над модификацией дрожжевых клеток — так, чтобы эти клетки могли вырабатывать сыр - для его производства в дрожжи нужно встроить часть ДНК коровы, кодирующую молочный белок.

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Публикация от WORLD OF VEGAN (@vegan)

А вот компания Just придумала веганскую замену яйцам — массу из бобов мунг, которую можно взбивать точно в такие же омлеты. Сейчас они уже появились в продаже в США. Судя по отзывам, по вкусу от яиц они не отличаются.

Веганские яйца
© Just
Веганские яйца

Но самое масштабное, что произошло в мире - создание империи Impossible Burger.

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Публикация от Impossible Foods (@impossible_foods)

В 2009 году 55-летний профессор биохимии Стэнфордского университета Патрик Браун решил попытаться спасти мир от экологической катастрофы. Ученый основал компанию Impossible Burger и  всего за пять лет она создала технологию производства искусственного мяса, которое почти не отличается от настоящего, и подняла инвестиции на сумму более 180 миллионов долларов.

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Публикация от Impossible Foods (@impossible_foods)

Среди инвесторов Impossible Foods — основатель Microsoft Билл Гейтс, один из богатейших бизнесменов Азии Ли Кашин и венчурные фонды Кремниевой долины.

Теги:
искусственное мясо, мясо, Медицина и здоровье, здоровье, интервью, Люди, люди, вегетарианство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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