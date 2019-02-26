Хокимият Ташкента - о том, что делается для разгрузки дорог в столице

Пресс-служба столичной администрации обнародовала информацию о том, что власти предпринимают для создания условий автомобилистам.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Ташкенте открыли ранее закрытые улицы, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Чтобы разгрузить поток автотранспорта по улицам Ойбек, Нукус, Шахрисабз и Мирабад, вновь открыта трасса, выходящая с улицы Фидокор — это бывшая улица Чехова, в сторону улицы Ойбек.

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Трасса была закрыта в течение нескольких лет, что создавало массу неудобств для водителей и становилось причиной многочисленных пробок в часы пик.

- Открылся выезд на улицу Ойбек с ранее закрытой улицы Саид Барака. Благодаря этому значительно сократился поток автомобилей на тех же улицах Ойбек, Нукус, Шевченко и Фидокор.

- Для разгрузки растущего потока по улицам Нукус, Абдуллы Кодирий, Шастри и Махтумкули открыта трасса с улицы Нукус по улице Махтумкули.

- Открыта дорога по улице Ниёзбек йули 6-й проезд на улицу Ниёзбек йули. За счет этого снизился поток на улицах Ниёзбек йули, Кори Ниёзий, Осиё и Амира Темура.

В сообщении хокимията говорится также, что на улицах появились новые развороты, которые призваны улучшить дорожную ситуацию в городе.

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По улице Шота Руставели между улицами Кушбеги и Комил Яшин открыт новый разворот. Это решение было необходимо для предотвращения пробок, возникающих в часы пик на пересечении улиц Шота Руставели и Комил Яшин.

Появился новый разворот на улице Амира Темура – он разгрузит перекресток по улицам Амира Темура и Янги шахар.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Для удобства автомобилистов: в центре Ташкента появился новый разворот

По той же улице Амира Темура организован еще один разворот между улицами Кодири и Навои.

По улице Ахмада Дониша между улицами Амира Темура и Янги шахар под путепроводом также организован разворот, что снизило автомобильную нагрузку по этим улицам.

Перекресток улиц Ислама Каримова и Олмазор разгрузился за счет разворота, созданного по улице Ислама Каримова между улицами Олмазор и Фурката.

По улице Фурката, не доезжая улицы Навои, также появился новый разворот, который, по мнению водителей Ташкента, требовался уже давно.

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Кроме того, в столице расширена часть дороги на Малой кольцевой - между улицами Бешкайрагоч и Истирохат.

На пересечении улиц Мукими и Катартал сняты бетонные и железные ограждения, за счет чего здесь появился новый перекресток.

Такие же ограждения сняты на пересечении улиц Мукими и Шохжахон, где сейчас также создан новый перекресток.