Ташкент зазеленеет: сколько деревьев посадят весной в столице Узбекистана

В городе высадят молодые каштаны, клены, ясени, дубы, тюльпанные деревья, софоры и различные кустарники.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Около 410 тысяч деревьев планируют посадить в Ташкенте этой весной, сообщила пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Ташкент украсят молодые каштаны, клены, ясени, дубы, тюльпанные деревья, софоры, а также различные кустарники — форзиция, японская айва, магнолия, сирийская роза и другие растения, которые поэтапно цветут в течение года.

На улицах посадят также тюльпаны, виолы, тагетесы, бархатцы и шалфей.

Прошлой осенью в столице Узбекистана высадили 168,1 тысячи саженцев деревьев и кустарников, а также 5 миллионов многолетних и однолетних цветов. Зеленые зоны сейчас занимают 15,2 тысячи га земли от общей площади Ташкента в 33 тысячи га.

Как отметили в хокимияте, зеленые насаждения не только украшают город, но и помогают очистить воздух, препятствуют распространению выхлопных газов, снижают уровень шума, смягчают температуру и сухость воздуха.

Напомним, вдоль Ташкентской кольцевой автодороги также появится "Зеленый пояс", состоящий из хвойных и лиственных деревьев.