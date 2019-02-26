"Узбекские авиалинии" предлагают солидные скидки к Наврузу

Скидки будут действовать в период с 21 по 24 марта 2019 года для всех пассажиров.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В период весенних выходных к празднику Навруз национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" предоставляет всем пассажирам скидки.

В период с 21 по 24 марта 2019 года на внутриреспубликанские рейсы будут действовать следующие скидки:

Индивидуальным пассажирам ­– 30%.

Туристическим группам (5 и более человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов, учащимся и слушателям специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств – 40%.

Семейная скидка (2 и более человек - муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) – 50%.

Пенсионерам и лицам с инвалидностью – 50%.

Участникам войны 1941-1945 годов и приравненным к ним, а также лицам, награжденным орденами и медалями в годы Второй мировой войны, – 50%.

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Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 50%.

Скидки действуют на все внутриреспубликанские рейсы, выполняющиеся в указанный период.

В ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

Так, узбекистанцы будут отдыхать 21 марта (праздничный нерабочий день), 22 марта (дополнительный нерабочий день), 23 и 24 марта (выходные дни по календарю).