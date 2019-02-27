Медвузы Узбекистана и России организовали центр сотрудничества в Ташкенте

Центр создан в рамках договора о сотрудничестве между двумя вузами, подписанного в октябре 2018 года в рамках визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ташкентская медицинская академия (ТМА) и Первый Московский государственный медицинский университет (ПМГМУ) имени Сеченова в среду открыли центр межвузовского сотрудничества в столице Узбекистана, передает РИА Новости.

Ректор ТМА Лазиз Туйчиев сообщил на открытии, что центр, созданный на базе республиканского центра диетологии ТМА, станет платформой для обмена инновационными идеями и технологиями в сфере здравоохранения.

"Завтра нам нужны будут врачи будущего, такие, как сетевой врач, IP-медик, молекулярный диетолог, нано- и биотехнологи", - сказал ректор ПМГМУ Петр Глыбочко.

По его мнению, центр даст возможность вузам формировать совместные программы по подготовке и переподготовке профессорско-преподавательского состава.