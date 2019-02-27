Члена партии УзЛиДеП обвинили в разжигании межнациональной розни

Скандалиста решили исключить из партии и обязали принести извинения, но конфликт уже вышел на уровень правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Под сообщением на странице хокимията Ташкента в Facebook о сносе дома №78 разгорелся спор с участием активных пользователей и члена правящей партии УзЛиДеП, сообщает NUZ.UZ.

Инициатором скандала в соцсети оказался Исмаил Бахадиров, член партии УзЛиДеП и студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Он решил поддержать инициативы городской администрации, но сделал это в довольно агрессивной форме, отправил всех комментаторов в Россию и оскорбил нецензурными выражениями. Экс-хокима Ташкента Рахмонбека Усманова парень назвал коррупционером.

NUZ.UZ Скандал с участием члена партии УзЛиДеп

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Скриншоты оскорблений позднее опубликовали в группе "ТЧСЖ и как с ним жить" в Facebook. Пользователи Максим Черников и Светлана Лисицкая написали заявления в правоохранительные органы. По данным ГУВД, в таком случае предусмотрена ответственность согласно статье 41 КоАО "Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности". Эта статья предусматривает штраф от 20 до 40 МРЗП. Кроме того, здесь может быть применена и статья 42 КоАО "Нарушение законодательства о государственном языке", согласно которой нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Узбекистане, влечет наложение штрафа от 1 до 2 МРЗП. Также в этом случае можно применить статью 112 Уголовного кодекса "Угроза убийством или применением насилия", предусматривающую штраф до 25 МРЗП или обязательные общественные работы до 240 часов либо исправительные работы до одного года.

Депутат УзЛиДеП Нуриддин Зайнитдинов сообщил, что накануне прошло собрание, где приняли решение исключить Бахадирова из партии. Кроме того, в Санкт-Петербурге он написал объяснительную, где признал, что оскорблял людей по национальному признаку, о чем теперь очень сожалеет, и просит у всех прощения.

Как сообщил Максим Черников, от лица партии ему принесли извинения за поведение Бахадирова Исмоила Ислом-угли и передали его видеообращение, а также его объяснительные.

"Также поясняю, что никаких просьб забрать мое заявление от депутатов не было. Мое заявление в правоохранительные органы в силе", - добавил он.

Скорее всего, конфликт, вышедший на уровень правоохранительных органов, теперь будет решаться в суде.