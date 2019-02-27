Члена партии УзЛиДеП обвинили в разжигании межнациональной розни

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Под сообщением на странице хокимията Ташкента в Facebook о сносе дома №78 разгорелся спор с участием активных пользователей и члена правящей партии УзЛиДеП, сообщает NUZ.UZ.
Инициатором скандала в соцсети оказался Исмаил Бахадиров, член партии УзЛиДеП и студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Он решил поддержать инициативы городской администрации, но сделал это в довольно агрессивной форме, отправил всех комментаторов в Россию и оскорбил нецензурными выражениями. Экс-хокима Ташкента Рахмонбека Усманова парень назвал коррупционером.
Депутат УзЛиДеП Нуриддин Зайнитдинов сообщил, что накануне прошло собрание, где приняли решение исключить Бахадирова из партии. Кроме того, в Санкт-Петербурге он написал объяснительную, где признал, что оскорблял людей по национальному признаку, о чем теперь очень сожалеет, и просит у всех прощения.
Как сообщил Максим Черников, от лица партии ему принесли извинения за поведение Бахадирова Исмоила Ислом-угли и передали его видеообращение, а также его объяснительные.
"Также поясняю, что никаких просьб забрать мое заявление от депутатов не было. Мое заявление в правоохранительные органы в силе", - добавил он.
Скорее всего, конфликт, вышедший на уровень правоохранительных органов, теперь будет решаться в суде.