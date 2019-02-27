"Серые" авто: в GM Uzbekistan предупредили о распространенном мошенничестве

Желающие купить авто по низким ценам у непроверенных продавцов часто остаются без машины и без денег.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan признал, что в последнее время участились случаи мошенничества со стороны недобросовестных предпринимателей, которые используют "серые" схемы и предлагают купить новый автомобиль по низкой цене.

"Как стало известно, сегодня используя "серые" схемы работают некие фирмы и предлагают по заниженным ценам купить автомобиль, жертвами которых уже стали десятки людей. В результате покупатель не получает ни автомобиль, ни свои деньги", - сообщили в компании.

В GM Uzbekistan напомнили, что продажей новых автомобилей занимаются только официальные дилеры компании, список которых можно найти на сайте.

Все жертвы мошенников или свидетели подобных случаев могут обратиться по "телефону доверия" компании 78-141-77-77.