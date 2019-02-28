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Девушки

Для борьбы с нелепыми шутками: в Узбекистане создадут Клуб юмористов

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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На днях на заседании "Узбекконцерта" обсуждалось развитие юмора и сатиры в стране.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Эксперты художественного совета "Узбекконцерта" предложили организовать Клуб юмористов. Об этом передает Podrobno.uz.

Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
© Instagram / xalimaxonim
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Специалисты пришли к выводу, что в юмористическом жанре царит пошлость и нецензурщина.

По словам директора "Узбекконцерта" Одила Абдукаххарова, нецензурные выражения и нелепые шутки, которые сейчас воспринимаются среди молодежи как юмор, противоречат культурному менталитету узбекистанцев.

Ранее на собрании "Узбекконцерта" было принято решение лишить лицензии камеди-группу "Браво", а также юмористку Халиму Ибрагимову. Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

По словам представителя "Узбекконцерта", Ибрагимова и группа "Браво" нарушили требования гослицензии и вышли за рамки сценария.

Теги:
юмор, Государственное учреждение "Узбекконцерт", Узбекистан



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