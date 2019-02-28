12:27 28 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Паспорт и бланк в руках избирателя

В Узбекистане заключенные по "нетяжким" статьям смогут голосовать на выборах

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0

Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон об Избирательном кодексе, предусматривающий предоставление права голосовать заключенным, осужденным по "нетяжким" статьям, передает РИА Новости.

Избирательный кодекс объединит пять действующих сейчас законов в данной сфере, а также введет ряд новых норм, исключит устаревшие положения. Документ направлен на подпись президенту страны.

"В числе нововведений – исключение ограничений по участию в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления", - заявил на заседании Сената председатель Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Батыр Матмурадов.

В соответствии с новым документом, внедрен единый избирательный бюллетень как для досрочного голосования, так и для голосования в день выборов.

"Это сделано в связи с тем, что практика использования избирательных листов не соответствует принципу тайного голосования", - пояснили РИА Новости в информационной службе Сената.

Заключенный за решеткой
Рамиль Ситдиков
Количество заключенных в Узбекистане снизилось на 10%

Кодекс регламентирует порядок функционирования единого электронного списка избирателей Узбекистана, что позволит обеспечить принцип "один избиратель – один голос". Система прошла успешное тестирование во время выборов в районные советы народных депутатов города Ташкента в декабре 2017 года.

Также ликвидирован институт квотирования депутатских мест в законодательной (нижней) палате. Ранее квота в 15 мест предоставлялась представителям Экологического движения Узбекистана. В январе этого года движение было преобразовано в Экологическую партию. Кроме того, партиям передано исключительное право на выдвижение кандидатов в депутаты в районные и городские советы народных депутатов. В действующем законодательстве такое право наряду с партиями имеют и органы самоуправления граждан.

Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Конкурс Снято на iPhone
Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone
Как заработать аэрофобию: пассажиры самолета сняли на видео страшные кадры
Как заработать аэрофобию: пассажиры самолета сняли на видео страшные кадры
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054