В Узбекистане заключенные по "нетяжким" статьям смогут голосовать на выборах

Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон об Избирательном кодексе, предусматривающий предоставление права голосовать заключенным, осужденным по "нетяжким" статьям, передает РИА Новости.

Избирательный кодекс объединит пять действующих сейчас законов в данной сфере, а также введет ряд новых норм, исключит устаревшие положения. Документ направлен на подпись президенту страны.

"В числе нововведений – исключение ограничений по участию в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления", - заявил на заседании Сената председатель Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Батыр Матмурадов.

В соответствии с новым документом, внедрен единый избирательный бюллетень как для досрочного голосования, так и для голосования в день выборов.

"Это сделано в связи с тем, что практика использования избирательных листов не соответствует принципу тайного голосования", - пояснили РИА Новости в информационной службе Сената.

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Кодекс регламентирует порядок функционирования единого электронного списка избирателей Узбекистана, что позволит обеспечить принцип "один избиратель – один голос". Система прошла успешное тестирование во время выборов в районные советы народных депутатов города Ташкента в декабре 2017 года.

Также ликвидирован институт квотирования депутатских мест в законодательной (нижней) палате. Ранее квота в 15 мест предоставлялась представителям Экологического движения Узбекистана. В январе этого года движение было преобразовано в Экологическую партию. Кроме того, партиям передано исключительное право на выдвижение кандидатов в депутаты в районные и городские советы народных депутатов. В действующем законодательстве такое право наряду с партиями имеют и органы самоуправления граждан.