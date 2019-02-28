15:07 28 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Игрок кыргызстанской команды КВН Азия MIX Ситора Фармонова

Ситора Фармонова пожаловалась на бестактные вопросы

Миртохир Гулямов
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0

Участнице команды КВН "Азия MIX" надоели вопросы, которые касаются ее личной жизни.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Узбекская актриса Ситора Фармонова попросила своих подписчиков в Instagram не задавать ей вопросы про личную жизнь.

"На то это и личная жизнь! То, что нужно, я выкладываю! не надо доставать вопросами "Муж есть? Вы замужем? Когда замуж?", – написала звезда в своем посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Случайная встреча - самая неслучайная вещь на свете. Р.s 🇷🇺 очень хочу попросить своих подписчиков, не задавайте вопросы касаемо моей личной жизни. На то и это ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ!!! То, что нужно, я выкладываю! не надо достовать вопросами «муж есть... вы замужем... когда замуж...» думаю этого будет достаточно! Спасибо за понимание 🙏🏻 🇺🇿 Азизлар шахсий хаётимга тегишли саволларингизни ёзманг! Чунки бу уз номи билан ШАХСИЙ ХАЁТ! «Качон турмушга чикасиз... турмушга чикганмисиз... эриз борми...» деган саволларингизни ёзиб утирманг! Тушунганингиз учун рахмат🙏🏻

Публикация от Ситора Фармонова (@sitorafarmonovaofficial)

Она подчеркнула, что надеется на понимание со стороны своих поклонников.

Ранее колумнист Sputnik Кыргызстан дала советы, как реагировать на грубые вмешательства окружающих в личную жизнь, отметив, что порой люди слыхом не слыхивали "об этикете общения и о личных границах человека".

По теме

Шахзода Мухаммедова вышла замуж и поделилась фото со свадьбы
Клялся бросить жену и детей — истории женщин, вышедших замуж после 30 лет
Ты - не ты, когда хочешь замуж: девушки подрались из-за букета невесты
Теги:
свадьба, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Как провести бюджетную свадьбу в Узбекистане
Как организовать самую бюджетную свадьбу в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054