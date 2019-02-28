Ситора Фармонова пожаловалась на бестактные вопросы

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Узбекская актриса Ситора Фармонова попросила своих подписчиков в Instagram не задавать ей вопросы про личную жизнь.
"На то это и личная жизнь! То, что нужно, я выкладываю! не надо доставать вопросами "Муж есть? Вы замужем? Когда замуж?", – написала звезда в своем посте.
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Случайная встреча - самая неслучайная вещь на свете. Р.s 🇷🇺 очень хочу попросить своих подписчиков, не задавайте вопросы касаемо моей личной жизни. На то и это ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ!!! То, что нужно, я выкладываю! не надо достовать вопросами «муж есть... вы замужем... когда замуж...» думаю этого будет достаточно! Спасибо за понимание 🙏🏻 🇺🇿 Азизлар шахсий хаётимга тегишли саволларингизни ёзманг! Чунки бу уз номи билан ШАХСИЙ ХАЁТ! «Качон турмушга чикасиз... турмушга чикганмисиз... эриз борми...» деган саволларингизни ёзиб утирманг! Тушунганингиз учун рахмат🙏🏻
Она подчеркнула, что надеется на понимание со стороны своих поклонников.
Ранее колумнист Sputnik Кыргызстан дала советы, как реагировать на грубые вмешательства окружающих в личную жизнь, отметив, что порой люди слыхом не слыхивали "об этикете общения и о личных границах человека".