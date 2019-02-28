Ситора Фармонова пожаловалась на бестактные вопросы

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Узбекская актриса Ситора Фармонова попросила своих подписчиков в Instagram не задавать ей вопросы про личную жизнь.

"На то это и личная жизнь! То, что нужно, я выкладываю! не надо доставать вопросами "Муж есть? Вы замужем? Когда замуж?", – написала звезда в своем посте.

Она подчеркнула, что надеется на понимание со стороны своих поклонников.

Ранее колумнист Sputnik Кыргызстан дала советы, как реагировать на грубые вмешательства окружающих в личную жизнь, отметив, что порой люди слыхом не слыхивали "об этикете общения и о личных границах человека".