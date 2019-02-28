Землетрясение не станет неожиданностью: узбекские спасатели провели учения

Разрушенные здания, множество очагов возгораний, десятки пострадавших – узбекистанские спасатели отрабатывали действия по ликвидации последствий землетрясения. Насколько они слаженно работали, можно оценить по фото.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Командно-штабные учения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера прошли в Хатирчинском районе Навоийской области.

© МЧС Узбекистана Командно-штабные учения в Навоийской области

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, за основу учений была взята обстановка, которая может сложиться в результате землетрясения и воздействия её вторичных факторов, таких как разрушение зданий и сооружений, возникновение многочисленных очагов возгораний, вспышки очагов инфекционных заболеваний, разрушение коммунальных и транспортных инфраструктур населенных пунктов.

© МЧС Узбекистана Командно-штабные учения в Навоийской области

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Спасатели отработали совместные действия по оповещению и сбору руководящего состава и спасательных формирований служб и объектов экономики, сбору информации об обстановке в очагах разрушения, взаимному информированию. Кроме того, спасатели провели действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Специалисты регулярно регистрируют подземные толчки в разных районах Узбекистана, а также на приграничных территориях. Поэтому подобные учения весьма актуальны.