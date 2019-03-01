Дополнительный трафик: "Эйр Астана" будет чаще летать в Узбекистан

Сейчас в Ташкент из Астаны и Алматы летает семь рейсов в неделю, их дополнят еще тремя - по понедельникам, четвергам и субботам.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Авиакомпания "Эйр Астана" (Air Astana) запустит дополнительные рейсы в Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского перевозчика.

"С 1 апреля 2019 года "Эйр Астана" увеличивает частоты из Алматы и Астаны в Ташкент, столицу Узбекистана. Таким образом, количество рейсов между Алматы и Ташкентом увеличится с 7 до 10, включая три дополнительных рейса по понедельникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчик указал, что четыре существующих рейса из Астаны будут дополнены еще двумя - по понедельникам и четвергам.

Продолжительность рейса Алматы - Ташкент – 1 час 35 минут, Астана - Ташкент - 2 часа.