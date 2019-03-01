Смешать, залить, оставить: рецепт любимого завтрака Лолы Каримовой

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram рецептом любимого завтрака.
Она назвала завтрак самым главным приемом пищи, потому что он позволяет организму быстрее перейти в режим бодрствования, улучшает внимание и память.
Своим любимым завтраком Каримова-Тилляева назвала "овсянку, оставленную на ночь".
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Итак,поговорим о завтраке😋Факты почему завтрак считается главным приёмом пищи: организму необходимо восстановиться после сна, в течение дня употребляется меньше калорий, улучшается внимание и память, организм работает в спокойном состоянии до следующего приема пищи. 🥨🥞Мой любимый завтрак это «Овсянка оставленная на ночь (overnight oats)” 🍳Для этого необходимо: необработанные сырые хлопья овсянки, яблоко, очищенные семечки подсолнуха или тыквы любые орешки которые вам нравятся, изюм желтый, яблоко, молоко по предпочтению (миндальное, соевое, овсяное и тд) а также молотая корица.🥯На полтора стакан овсянки, четверть семечек и четверть орешков на ваш выбор можете добавить несколько видов. 🥐Я в своём рецепте использую очищенные тыквенные семечки, очищенные подсолнечные семечки, натуральные кешью, половина большого мелко нарезанного яблока (мелкая соломка), четверть изюма. 🍞Сначала помешать сухие продукты потом добавить яблоко помешать, все разместить в глубокую посуду и залить молоком на ваш выбор, так чтобы вся масса была покрыта молоком. Сверху присыпать молотой корицей по желанию.🥚Я люблю корицу. Она является противовоспалительным средством, нормализует сахар в крови и является антиоксидантом, также полезна для работы сердца. 🥐Я добавляю четверть чайной ложки посыпаю сверху. Оставить в закрытом контейнере на ночь в холодильнике. Утром завтрак готов что значительно экономит время. Берите столько сколько съедите остальное можно сохранить на завтрашний день. С корицей овсянка может спокойно находится в холодильнике до недели. Секрет этого завтрака в том что неприготовленный овсянка, оставленная на ночь в холодильнике сохраняет в себе все полезные вещества а также является едой для хороших бактерий в вашем кишечнике,от которых зависит выработка гормонов счастья (серотонина). Так здоровый завтрак может улучшить ваше настроение. Приятного аппетита!
Сухие продукты необходимо перемешать, потом добавить яблоко и залить все молоком. Сверху присыпать молотой корицей по желанию.
"Я люблю корицу. Она является противовоспалительным средством, нормализует сахар в крови и является антиоксидантом, также полезна для работы сердца. Я добавляю четверть чайной ложки, посыпаю сверху", - добавила Каримова-Тилляева.
Получившуюся массу надо оставить на ночь в закрытом контейнере в холодильнике.
Ранее Лола Каримова-Тилляева рассказала подписчикам, что отказалась от продуктов животного происхождения, включая молоко.