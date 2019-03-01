Смешать, залить, оставить: рецепт любимого завтрака Лолы Каримовой

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram рецептом любимого завтрака.

Она назвала завтрак самым главным приемом пищи, потому что он позволяет организму быстрее перейти в режим бодрствования, улучшает внимание и память.

Своим любимым завтраком Каримова-Тилляева назвала "овсянку, оставленную на ночь".

"Для этого необходимо: необработанные сырые хлопья овсянки, яблоко, очищенные семечки подсолнуха или тыквы, любые орешки, которые вам нравятся, изюм желтый, яблоко, молоко по предпочтению (миндальное, соевое, овсяное и т.д.), а также молотая корица. На полтора стакана овсянки - четверть семечек и четверть орешков, на ваш выбор можете добавить несколько видов. Я в своем рецепте использую очищенные тыквенные семечки, очищенные подсолнечные семечки, натуральные кешью, половину большого мелко нарезанного яблока (мелкая соломка), четверть изюма", - поделилась она.

Сухие продукты необходимо перемешать, потом добавить яблоко и залить все молоком. Сверху присыпать молотой корицей по желанию.

"Я люблю корицу. Она является противовоспалительным средством, нормализует сахар в крови и является антиоксидантом, также полезна для работы сердца. Я добавляю четверть чайной ложки, посыпаю сверху", - добавила Каримова-Тилляева.

Получившуюся массу надо оставить на ночь в закрытом контейнере в холодильнике.

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"Утром завтрак готов, что значительно экономит время. Берите столько, сколько съедите, остальное можно сохранить на завтрашний день. С корицей овсянка может спокойно находиться в холодильнике до недели. Секрет этого завтрака в том, что неприготовленная овсянка, оставленная на ночь в холодильнике, сохраняет в себе все полезные вещества, а также является едой для хороших бактерий в вашем кишечнике, от которых зависит выработка гормонов счастья (серотонина). Так здоровый завтрак может улучшить ваше настроение", - подчеркнула она.

Ранее Лола Каримова-Тилляева рассказала подписчикам, что отказалась от продуктов животного происхождения, включая молоко.