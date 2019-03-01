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Как стать миллионером: врач в Джизаке добился выплат за 34 года без отпуска

Sputnik
Общество
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Работодатель при увольнении отказался выплачивать компенсацию полностью, однако с помощью профсоюза мужчине удалось добиться решения суда в свою пользу.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Федерация профсоюзов Узбекистана помогла гражданину республики добиться денежной компенсации за неиспользованные отпуска в течение 34 лет.

Как сообщается на сайте федерации, гражданин Х.Каюмов с 1978 года работал врачом-патологоанотомом в патологоанатомическом бюро Джизакской области, но в 2018 году заключенный с ним трудовой договор был прекращен. При прекращении трудового договора ему не выплатили денежную компенсацию за все неиспользованные ежегодные основные и дополнительные отпуска.

Снос ветхого жилья
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Каюмов обратился к профсоюзам с заявлением об оказании практической помощи по взысканию с работодателя денежной компенсации. В защиту его интересов Джизакское областное объединение профсоюзных организаций подало заявление в Джизакский межрайонный суд по гражданским делам.

По итогам разбирательства в суде было вынесено решение о выплате работнику за все неиспользованные отпуска за 34 года суммы в размере 68 миллионов 941 тысячи 44 сумов.

Статья 151 Трудового кодекса Узбекистана предусматривает, что при прекращении трудового договора денежная компенсация выплачивается работнику за все неиспользованные ежегодные основные и дополнительные отпуска. Но, как отметили в Федерации профсоюзов, на практике участились случаи, когда работодатель при прекращении трудового договора с работником выплачивает денежную компенсацию работнику лишь за последние 3 года, что противоречит закону.




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