Первая свежесть: ташкентские автопарки получили автобусы с кондиционерами

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Автопарки Ташкента получили 30 автобусов фирмы MAN с большей вместимостью пассажиров и встроенными кондиционерами, сообщает пресс-служба хокимията.
Новые автобусы будут удобны для всех категорий пассажиров, поскольку оборудованы пандусами и кондиционерами.
Автотранспорт будет распределен по разным маршрутам, в зависимости от плотности пассажиропотока.
Автобусы MAN также нанесут меньший вред экологии города, так как работают на сжатом газе, в отличие от аналогичных моделей с дизельными двигателями.
Напомним, что на днях сообщалось о наказании водителей автобусов за отказ опустить пандус для пассажира с инвалидностью.