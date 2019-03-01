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Автобусы в Ташкенте

Первая свежесть: ташкентские автопарки получили автобусы с кондиционерами

© Подробно.уз
Общество
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Столичные автопарки получат свыше 200 новых автобусов в этом году.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Автопарки Ташкента получили 30 автобусов фирмы MAN с большей вместимостью пассажиров и встроенными кондиционерами, сообщает пресс-служба хокимията.

Новые автобусы будут удобны для всех категорий пассажиров, поскольку оборудованы пандусами и кондиционерами.

Автобусы в автопарке
© Sputnik / Руслан Кривобок
В Ташкенте наказали водителей автобусов, отказавших инвалиду

Автотранспорт будет распределен по разным маршрутам, в зависимости от плотности пассажиропотока.

Автобусы MAN также нанесут меньший вред экологии города, так как работают на сжатом газе, в отличие от аналогичных моделей с дизельными двигателями.

Напомним, что на днях сообщалось о наказании водителей автобусов за отказ опустить пандус для пассажира с инвалидностью.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Тошшахартрансхизмат, автобусы, автобус, Ташкент, Ташкент



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