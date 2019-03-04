РФ поможет в подготовке преподавателей-русистов из Узбекистана

Россия и Узбекистана рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в преподавании русского языка в республике.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Министерство просвещения России окажет помощь в подготовке и переподготовке преподавателей русского языка из Узбекистана в образовательных учреждениях РФ, сообщает пресс-служба министерства народного образования Узбекистана.

Министр народного образования Узбекистана Алишер Умаров в Москве провел переговоры с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Стороны рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в преподавании русского языка в республике.

"Васильева сообщила о планах министерства просвещения оказать Узбекистану содействие в подготовке и переподготовке преподавателей по русскому языку в образовательных учреждениях России", - говорится в сообщении.

Руководитель российского министерства также высоко оценила уровень знаний узбекистанцев, которые неоднократно становились победителями международных и всероссийских олимпиад по русскому языку.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросу подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами, проект которого был инициирован узбекской стороной, сообщает МНО.

По данным министерства, Васильева сообщила о готовности российских партнеров подписать указанный документ после прохождения внутригосударственных процедур согласования.

Стороны также провели переговоры о включении Узбекистана в российскую программу содействия образованию в целях развития (Russia Education Aid for Development, READ), осуществляемую с 2008 года совместно с Всемирным банком, отметили в пресс-службе. Российские партнеры выразили готовность оказать активную консультативную поддержку в проведении международных школьных исследований в Узбекистане.

Российская сторона пригласила представителей Узбекистана принять участие в Московском международном салоне образования 10-13 апреля и мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в Казани 22–27 августа, добавили в МНО.