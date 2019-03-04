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Учения танкистов на полигоне Чебаркуль в Челябинске

Военным из Узбекистана показали, как готовят танкистов в России

Минобороны Узбекистана
Общество
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Узбекских военных заинтересовала стрельба на большие расстояния прямой и полупрямой наводкой танков Т-72Б3, БМП-2, а также залповые стрельбы из реактивных систем "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б".

ТАШКЕНТ, 4 мар – Spunik. Военнослужащие Узбекистана понаблюдали за тактическими учениями танковых частей Вооруженных сил России на полигоне Чебаркуль в Челябинской области, сообщает министерство обороны республики.

"Особое внимание в ходе наблюдения за учениями было уделено организации связи и взаимодействия между подразделениями российских войск", - отметили в ведомстве.

Узбекские военнослужащие ознакомились с процессами боевой подготовки российских танковых частей, а также новыми методами борьбы с ночными и дневными летными экипажами и обычными диверсионными разведывательными группами.

Военнослужащие из Узбекистана наблюдали за подготовкой танкистов в России
Военнослужащие из Узбекистана наблюдали за подготовкой танкистов в России

Военных Узбекистана интересовала стрельба на большие расстояния прямой и полупрямой наводкой танков Т-72Б3, БМП-2, а также залповые стрельбы из реактивных систем "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б".




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