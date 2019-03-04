Военным из Узбекистана показали, как готовят танкистов в России

ТАШКЕНТ, 4 мар – Spunik. Военнослужащие Узбекистана понаблюдали за тактическими учениями танковых частей Вооруженных сил России на полигоне Чебаркуль в Челябинской области, сообщает министерство обороны республики.
"Особое внимание в ходе наблюдения за учениями было уделено организации связи и взаимодействия между подразделениями российских войск", - отметили в ведомстве.
Узбекские военнослужащие ознакомились с процессами боевой подготовки российских танковых частей, а также новыми методами борьбы с ночными и дневными летными экипажами и обычными диверсионными разведывательными группами.
Военных Узбекистана интересовала стрельба на большие расстояния прямой и полупрямой наводкой танков Т-72Б3, БМП-2, а также залповые стрельбы из реактивных систем "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б".