ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Узбекистане запретили оплачивать услуги ЖКХ на год вперед, говорится в постановлении кабмина республики.

Ранее потребители освобождались от дополнительных платежей, если вносили аванс за электроэнергию и природный газ на 12 месяцев вперед.

Теперь же за электроэнергию бытовой потребитель может произвести предоплату за шесть месяцев без перерасчета суммы при изменении тарифа.

© Sputnik / Первенцев В Узбекистане с 1 марта подорожает городская телефонная связь

Остальные категории потребителей освобождаются от внесения допплатежей за оплаченное авансом электричество (включая активную и реактивную энергию), в случае изменения тарифа, на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.

Что касается природного газа, то в случае изменения тарифа от дополнительных платежей за оплаченный авансом природный газ освобождаются бытовые потребители на срок не более последующих шести месяцев со дня оплаты.

Потребители производственной деятельности, а также коммунально-бытовые потребители – на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.

Потребители, оплатившие авансом электроэнергию (включая активную и реактивную энергию) и природный газ до 1 марта 2019 года, могут не вносить дополнительные платежи по ранее действовавшему порядку.