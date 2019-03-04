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В Узбекистане запретили оплачивать услуги ЖКХ на год вперед

Sputnik
Общество
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113905

Новые поправки включены в правила пользования электроэнергией и природным газом.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Узбекистане запретили оплачивать услуги ЖКХ на год вперед, говорится в постановлении кабмина республики.

Ранее потребители освобождались от дополнительных платежей, если вносили аванс за электроэнергию и природный газ на 12 месяцев вперед.   

Теперь же за электроэнергию бытовой потребитель может произвести предоплату за шесть месяцев без перерасчета суммы при изменении тарифа.

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© Sputnik / Первенцев
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Остальные категории потребителей освобождаются от внесения допплатежей за оплаченное авансом электричество (включая активную и реактивную энергию), в случае изменения тарифа, на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты. 

Что касается природного газа, то в случае изменения тарифа от дополнительных платежей за оплаченный авансом природный газ освобождаются бытовые потребители на срок не более последующих шести месяцев со дня оплаты.

Потребители производственной деятельности, а также коммунально-бытовые потребители – на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.

Потребители, оплатившие авансом электроэнергию (включая активную и реактивную энергию) и природный газ до 1 марта 2019 года, могут не вносить дополнительные платежи по ранее действовавшему порядку.

Теги:
Газ, электроэнергия, Узбекистан



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