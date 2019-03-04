ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Узбекистане запретили оплачивать услуги ЖКХ на год вперед, говорится в постановлении кабмина республики.
Ранее потребители освобождались от дополнительных платежей, если вносили аванс за электроэнергию и природный газ на 12 месяцев вперед.
Теперь же за электроэнергию бытовой потребитель может произвести предоплату за шесть месяцев без перерасчета суммы при изменении тарифа.
Остальные категории потребителей освобождаются от внесения допплатежей за оплаченное авансом электричество (включая активную и реактивную энергию), в случае изменения тарифа, на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.
Что касается природного газа, то в случае изменения тарифа от дополнительных платежей за оплаченный авансом природный газ освобождаются бытовые потребители на срок не более последующих шести месяцев со дня оплаты.
Потребители производственной деятельности, а также коммунально-бытовые потребители – на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.
Потребители, оплатившие авансом электроэнергию (включая активную и реактивную энергию) и природный газ до 1 марта 2019 года, могут не вносить дополнительные платежи по ранее действовавшему порядку.