В Ташкенте упростили получение прописки для иностранцев

Иностранцы и лица без гражданства получили возможность не заверять нотариально часть документов.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области изменился порядок постоянной и временной прописки иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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По информации министерства, теперь при личном присутствии не надо нотариально заверять заявление-согласие собственника о предоставлении жилой площади.

Кроме того, не надо нотариально заверять документы на жилье, прилагаемые к заявлению для оформления постоянной прописки иностранцев, имеющих вид на жительство, а также прибывающих из других регионов республики.

Согласно изменениям, в случае отказа в постоянной прописке заявитель должен покинуть территорию города или области в течение трех суток. Однако исключением могут стать следующие случаи: при приобретении жилья, наличии близких родственников (супруга (супруги), родителей, детей), опекунов (попечителей), осуществлении трудовой деятельности, обучении в образовательных учреждениях или лечении в медучреждениях.