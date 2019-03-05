Певица Шахзода помогла выбрать лучший детский персонаж для Узбекистана - фото

Всего в конкурсе приняли участие 270 художников. До финала дошли 17 претендентов, из которых жюри выбрало лучших из лучших.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Узбекистане выбрали победителей республиканского конкурса "Лучший детский персонаж/группа персонажей".

В конкурсе приняли участие 270 художников, которые представили свыше тысячи работ. В финал пробились 17 претендентов, 10 из которых выявили в результате онлайн-голосования, еще семь выбрали организаторы конкурса.

Как сообщает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций, в жюри конкурса вошли руководство Агентства, Министерства дошкольного образования, известные художники, дизайнеры, блогеры, артисты, в том числе популярная узбекская певица Шахзода. Она разместила на своей странице в Instagram пост, в котором поздравила участников и победителей.

Первое место в конкурсе "Лучший детский персонаж/группа персонажей" и приз в 10 миллионов сумов выиграл Тохир Исламов, набравший 172 балла.

© telegra.ph Работа Тохира Исламова "Великие дети" занявшая первое место в Республиканском конкурсе "Лучший детский персонаж/группа персонажей"

По его словам, он создал узнаваемых персонажей, то есть людей, которых мы хорошо знаем и уважаем, но в детском возрасте.

Второе место досталось Хуршиду Турсунбоеву за созданных им героев Турсунбая и Кучкорвоя. Приз Хуршида составил 6 миллионов сумов.

© telegra.ph Работа Хуршида Турсунбоева "Турсунбой и Кучкорвой" занявшая второе место в Республиканском конкурсе "Лучший детский персонаж/группа персонажей"

"Мой персонаж Турсунбай из реальной жизни. Он любит сладости, и из-за этого у него проблемы с зубами. У него есть друг — барашек Кучкорвой. Турсунбай хочет с ним играть и ласкаться, но для Кучкорвоя главное, чтобы его накормили вкусной травой", — рассказывает о своих героях Хуршид.

Третье место с призом в 4 миллиона сумов завоевала Лейла Муминова и ее персонаж Анора.

© telegra.ph Работа Лейлы Муминовой "Анора" занявшая третье место в Республиканском конкурсе "Лучший детский персонаж/группа персонажей"

"Я долго думала, каким должен быть персонаж, чтобы его полюбили миллионы детишек? Большую роль в его создании сыграли герои народных узбекских сказок. Я решила взять их за основу, но сделать более современными, приближенными к сегодняшнему дню. Чтобы внешность и внутренний мир моего персонажа были понятны сегодняшним детям", — рассказала Лейла.

Шахзода, награждая победителей, сказала, что столь масштабный творческий конкурс направлен не только на поддержку талантливых личностей, раскрытие их потенциала, но и призван внести большой вклад в совершенствование процесса образования.

Певица отметила, что она сама мама, поэтому очень хорошо понимает, как важно дать ребенку качественное воспитание. Она выразила уверенность, что дети с помощью этих замечательных персонажей не только получат знания, но и будут учиться с хорошим настроением и удовольствием.