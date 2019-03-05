20:45 05 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Мобильные туалеты в Царицыно

В хокимияте Ташкента рассказали, где находится образцовый общественный туалет

© Sputnik / Павел Быков
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0

В ближайшее время санитарно-гигиенические точки в Ташкенте планируют отремонтировать и облагородить.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. В столице Узбекистана предусмотрено строительство новых общественных туалетов, а также ремонт уже существующих санитарно-гигиенических точек, заявили в хокимияте.

Обновление ждет туалеты, расположенные в Согласно ряду нормативно-правовых документов в местах посещения туристов, в частности, вблизи объектов культурного наследия, мест паломничества, музеев, гостиниц, домов ремесленничества, а также объектов общественного питания — ресторанов, столовых и кафе.

"Подобные объекты должны быть и в оживленных местах — рядом с базарами, остановками, парками отдыха, объектами придорожной инфраструктуры", - отметили в хокимияте.

В качестве примера в хокимияте привели современную санитарно-гигиеническую точку, построенную вблизи автостоянки рынка "Аския" Яккасарайского района. Там организована современная система вентиляции, посажены цветы. Есть отдельная комната для лиц с инвалидностью и помещение для матери и ребенка.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Стильный, красивый, умный: учитель из Перми покорил учеников и соцсети
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054