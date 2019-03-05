В хокимияте Ташкента рассказали, где находится образцовый общественный туалет

В ближайшее время санитарно-гигиенические точки в Ташкенте планируют отремонтировать и облагородить.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. В столице Узбекистана предусмотрено строительство новых общественных туалетов, а также ремонт уже существующих санитарно-гигиенических точек, заявили в хокимияте.

Обновление ждет туалеты, расположенные в Согласно ряду нормативно-правовых документов в местах посещения туристов, в частности, вблизи объектов культурного наследия, мест паломничества, музеев, гостиниц, домов ремесленничества, а также объектов общественного питания — ресторанов, столовых и кафе.

"Подобные объекты должны быть и в оживленных местах — рядом с базарами, остановками, парками отдыха, объектами придорожной инфраструктуры", - отметили в хокимияте.

В качестве примера в хокимияте привели современную санитарно-гигиеническую точку, построенную вблизи автостоянки рынка "Аския" Яккасарайского района. Там организована современная система вентиляции, посажены цветы. Есть отдельная комната для лиц с инвалидностью и помещение для матери и ребенка.