12:33 06 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Пассажиры в аэропорту, архивное фото

Аэропорт Ташкента не принимает самолеты – в столице сильный туман

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
151 0 0

В столице Узбекистана сохраняются сложные метеоусловия, поэтому специалисты не озвучивают время возможного открытия авиасообщения.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана, ряд авиарейсов перенаправлен в другие города Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителя аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани наблюдается сильный туман, а граница видимости на взлетной полосе - сто метров", - сказал он.

Время возможного открытия авиасообщения не указывается.

По данным онлайн-табло аэропорта по состоянию на 9 часов утра (7 часов утра по Москве), рейсы "Узбекских авиалиний" из Парижа и Лондона были перенаправлены в Самарканд, рейс Turkish Airlines из Стамбула - в Навои.

Теги:
Авиасообщение, аэропорт, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Как в воду кануло: щенок пытается съесть нарисованную кость - милейшее видео
Как в воду кануло: щенок пытается съесть нарисованную кость - милейшее видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054