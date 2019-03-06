Аэропорт Ташкента не принимает самолеты – в столице сильный туман

В столице Узбекистана сохраняются сложные метеоусловия, поэтому специалисты не озвучивают время возможного открытия авиасообщения.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана, ряд авиарейсов перенаправлен в другие города Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителя аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани наблюдается сильный туман, а граница видимости на взлетной полосе - сто метров", - сказал он.

Время возможного открытия авиасообщения не указывается.

По данным онлайн-табло аэропорта по состоянию на 9 часов утра (7 часов утра по Москве), рейсы "Узбекских авиалиний" из Парижа и Лондона были перенаправлены в Самарканд, рейс Turkish Airlines из Стамбула - в Навои.