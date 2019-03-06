МВФ: борьба с безработицей - главный приоритет для Узбекистана

Официальные органы Узбекистана создали в республике новое агентство для помощи мигрантам, дав разрешение на деятельность частных агентств в сфере занятости.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Первоочередным приоритетом для Узбекистана является создание новых рабочих мест. Об этом говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая работала в Ташкенте с 19 февраля по 5 марта.

По мнению экспертов фонда, в настоящее время особую озабоченность вызывают региональный дисбаланс спроса и предложения и нехватка квалифицированной рабочей силы.

© Sputnik / В каких регионах Узбекистана больше всего безработных

Официальные органы Узбекистана признали, что работа за границей является одним из механизмов преодоления трудностей, и создали новое агентство для помощи мигрантам, дав разрешение на деятельность частных агентств в сфере занятости. В госбюджете на 2019 год значительно увеличили финансирование действующих программ на рынке труда, включая обучение, общественные работы и субсидирование заработной платы.

"Было бы желательно завершить уже начатые реформы на рынке труда, в частности, пересмотреть устаревший Трудовой кодекс и закон о занятости", - полагает фонд.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек - около 20% экономически активного населения. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.