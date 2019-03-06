Дамы приглашают кавалеров: в Узбекистане предложили создать Комитет мужчин

По словам экспертов, необходимо создавать специальные книги не только для женщин, но и для мужчин, так как сохранение семьи – это обоюдный труд.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась презентация книг "Семейная энциклопедия" и "Энциклопедия для женщин", где прозвучало предложение о создании в стране Комитета мужчин, аналогичного существующему Комитету женщин, сообщает "Даракчи".

По словам директора Научно-практического исследовательского центра "Оила" при кабинете министров Дилором Тошмухамедовой, такие энциклопедии, содержащие актуальный материал, который может помочь в различных бытовых ситуациях, играют очень важную роль в формировании навыков семейной жизни, в воспитании ответственности у молодежи.

Sputnik Страх развода

"Энциклопедии предназначены для определенной возрастной читательской аудитории (16+), о чем уведомляет хорошо видная маркировка. Это связано с тем, что для правильного восприятия изложенного материала необходимы определенный интеллектуальный уровень и подготовка. Энциклопедия носит не только информационный, но и воспитательный характер. Популяризация таких книг способствует укреплению семейных отношений и недопущению ситуаций, которые могут стать причиной развода. Положение в этой сфере в настоящий момент очень неоднозначно. И несмотря на то, что количество разводов в Узбекистане по сравнению с другими странами сравнительно невелико, тем не менее этот вопрос требует пристального внимания и изучения", - отметила заместитель председателя Комитета женщин Мукаррам Нурматова.

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"Говоря о разводах, неправильно сравнивать показатели в нашей стране с европейскими странами и успокаивать себя, что их количество меньше. Это может привести к ухудшению ситуации. Поэтому я согласна, что тему замалчивать нельзя. Мы должны изучать и анализировать глубинные причины, приводящие к распаду семьи, чтобы принимать действенные меры. В Узбекистане в основе семьи лежат национальные ценности и восточная культура. И я думаю, что такой литературы, направленной на их популяризацию, культивирование духовности должно быть больше. Поэтому я предлагаю также создать "Энциклопедию для мужчин", – отметила семейный эксперт Джамиля Шермухамедова.

© Sputnik / AlexTikhomirov Развестись в Узбекистане станет дороже

По ее мнению, необходимо поднять статус отцов в воспитании детей и мужчины – в семье.

"Нужно учитывать и психологический фактор. Какой бы замечательной и полезной ни была книга, но если в названии есть "для женщин", навряд ли мужчина будет ее читать. Именно поэтому и необходимо создавать специальные книги для мужской целевой аудитории. Ведь сохранение семьи – это обоюдный труд, как женщины, так и мужчины. Молодые люди с самого детства должны осознавать свои обязанности сначала сына, а позже мужа и отца", – отметила эксперт.