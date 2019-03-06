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Георгий Любимов - Участник Великой Отечественной войны

Чтобы молодежь знала и гордилась: в Ташкенте запустили проект "Победители"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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На сегодняшний день в столице Узбекистана живут 143 участника Великой Отечественной войны.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента запустили проект "Победители", цель которого — показать жителям столицы, что в их махаллях живут участники Великой Отечественной войны. Акция началась с махалли "Тойтепа", где появилась фотография ветерана Георгия Любимова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Георгий Федорович Любимов родился в 1926 году в Саратове. Спустя три года его семья переехала в Узбекистан. С 1944 года служил на Тихоокеанском Военно-морском флоте. Воевал радистом радиостанции на Дальнем Востоке. Окончил школу связи, был начальником радиостанции. За участие в ВОВ имеет орден Отечественной войны, медаль "За победу над Японией" и другие медали, награды.

Георгий Любимов - Участник Великой Отечественной войны
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Георгий Любимов — участник Великой Отечественной войны

"В махалли приходит очень много людей разных возрастов, особенно много молодежи. Первым делом они будут видеть, что в их махалле живет ветеран. Наверное, задумаются. Цель наша именно в этом и состоит — чтобы они задумались, прочитали, гордились. Это тоже один из элементов воспитания молодого поколения: чтобы не забывали наши корни, великую Победу", — отметил Фуркат Махмудходжаев, председатель городского фонда "Махалля", разработавшего проект.

Георгий Любимов - Участник Великой Отечественной войны
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Георгий Любимов — участник Великой Отечественной войны

Махмудходжаев рассказал, что на сегодняшний день в Ташкенте живут 143 участника Великой Отечественной войны, и выразил надежду, что примеру "Тойтепа" последуют другие махалли, а также предприятия и организации, где работали участники ВОВ.

Председатель Ташкентского фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Махмудходжаев: помощь ветеранам нужна каждый день, а не по указу президента

По словам Махмудходжаев, проект "Победители" поможет восполнить пробел в знаниях узбекской молодежи относительно событий тех лет, рассказать им о судьбах истинных героев.

"Это история махалли, города, страны, мира. Поэтому приобщать молодежь нужно именно с махалли", — отметил председатель фонда.

Со временем планируется начать собирать информацию и о тех, кого уже нет в живых. Это будет иметь огромное значение для воспитания молодых, считает Махмудходжаев.




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