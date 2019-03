МТС выплатит США штраф в 850 миллионов долларов в рамках "узбекского дела"

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.

Весной 2015 года Минюст США заявил, что совместно с голландской прокуратурой проводит расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В августе того года власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на миллиард долларов в рамках расследования "узбекского дела".

По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, получение частот и другие сделки в стране. В рамках этого дела Vimpelcom в 2016 году выплатил 795 миллионов долларов.

"МТС... объявляет о заключении соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission (SEC)) и Министерством юстиции США (U.S. Department of Justice (DOJ)) относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года.

В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов США.