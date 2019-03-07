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Мужчина закрывает портфель

У председателя "Узкимёсаноат" появился новый заместитель

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (296)
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Акционерное общество объединяет химические предприятия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Евгений Александрович Коржиков утвержден на должность первого заместителя председателя Акционерного общества "Узкимёсаноат". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее Коржиков работал первым зампредседателя правления АО "Navoiyazot".

Химические удобрения
© Sputnik / Игорь Катаев
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Акционерное общество "Узкимёсаноат" — целостная корпоративная структура, объединяющая химические предприятия республики. Компания разрабатывает и реализует производственную, инновационную, маркетинговую программы развития химических предприятий, создавая тем самым условия и предпосылки для устойчивого развития отрасли в целом.

В структуру общества входят 13 промышленных предприятий, научно-исследовательский и проектный институты, внешнеэкономические транспортно-экспедиторские организации "Кимётранс" и "Кимётранс-логистик", а также брокерская компания "Хамкор-кимёсервис".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (296)

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Теги:
Химическая промышленность, Узбекистан



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