У председателя "Узкимёсаноат" появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Евгений Александрович Коржиков утвержден на должность первого заместителя председателя Акционерного общества "Узкимёсаноат". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее Коржиков работал первым зампредседателя правления АО "Navoiyazot".

© Sputnik / Игорь Катаев "Узкимёсаноат" и Samsung построят завод по производству аммиака и карбамида

Акционерное общество "Узкимёсаноат" — целостная корпоративная структура, объединяющая химические предприятия республики. Компания разрабатывает и реализует производственную, инновационную, маркетинговую программы развития химических предприятий, создавая тем самым условия и предпосылки для устойчивого развития отрасли в целом.

В структуру общества входят 13 промышленных предприятий, научно-исследовательский и проектный институты, внешнеэкономические транспортно-экспедиторские организации "Кимётранс" и "Кимётранс-логистик", а также брокерская компания "Хамкор-кимёсервис".