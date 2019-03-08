Автобусные парки Ташкента передадут частным компаниям

Шавкат Мирзиёев поручил провести все необходимые организационные мероприятия по этому направлению до 1 июля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. "Тошшахартрансхизмат" реализует комплекс мер по передаче в доверительное управление или продаже долей в автобусных парках столицы частным компаниям, сообщает Podrobno.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил провести все необходимые организационные мероприятия по этому направлению до 1 июля 2019 года.

Кроме того, в этот же срок столичный хокимият и "Тошшахартрансхизмат" должны завершить разработку проекта Концепции по коренному совершенствованию деятельности пассажирского транспорта в Ташкенте с привлечением ведущих мировых компаний. Затем она будет утверждена соответствующим нормативно-правовым актом.