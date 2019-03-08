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Автобусы в автопарке

Автобусные парки Ташкента передадут частным компаниям

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Шавкат Мирзиёев поручил провести все необходимые организационные мероприятия по этому направлению до 1 июля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. "Тошшахартрансхизмат" реализует комплекс мер по передаче в доверительное управление или продаже долей в автобусных парках столицы частным компаниям, сообщает Podrobno.uz.

Автобусы в Ташкенте
© Подробно.уз
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил провести все необходимые организационные мероприятия по этому направлению до 1 июля 2019 года.

Кроме того, в этот же срок столичный хокимият и "Тошшахартрансхизмат" должны завершить разработку проекта Концепции по коренному совершенствованию деятельности пассажирского транспорта в Ташкенте с привлечением ведущих мировых компаний. Затем она будет утверждена соответствующим нормативно-правовым актом.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, автобусы, автобус



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