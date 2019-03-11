Airbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"

Ранее пресс-служба "Узбекских авиалиний" сообщала, что планирует приобрести у компании Airbus два самолета А320neo, что позволит расширить географию полетов в странах Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Авиастроительный концерн Airbus в понедельник поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo, передает пресс-служба авиаперевозчика.

Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, эконом-класс – 138).

© Uzairways Новый Airbus A320neo Узбекских авиалиний

Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион.

© Пресс-служба UzAirways Самолет Airbus-320neo в аэропорту Ташкента

В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.

© Uzairways Новый Airbus A320neo Узбекских авиалиний

Поставка второго лайнера ожидается до конца марта. По данным авиакомпании, приобретение лайнеров осуществляется в рамках программы модернизации и унификации авиапарка "Узбекских авиалиний".

"Узбекские авиалинии" планировали в 2018 году приобрести в лизинг четыре самолета А320 нескольких модификаций. Ранее пресс-служба авиакомпании сообщала, что А320 закупаются взамен Ил-114-100, которые были сняты с эксплуатации с 1 мая 2018 года. Ил-114-100 были собраны на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени Валерия Чкалова" (ТАПОиЧ) в 2006–2013 годах. Планировалось, что Ил-114 полностью заменят парк самолетов советского производства, предназначенный для региональных перевозок "Узбекских авиалиний".

© Пресс-служба авиакомпании UzAirways Встреча нового самолета Airbus-320neo в аэропорту Ташкента

Парк "Узбекских авиалиний" в настоящий момент насчитывает 30 самолетов западного производства. Авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях. Перевозчик планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров до 3,3 миллиона человек против 3 миллионов по итогам 2018 года.