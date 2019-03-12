В Узбекистане женщина купила два обычных камня за 15 тысяч долларов

Мошенники убедили узбекистанку, что она приобретает бриллианты.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Узбекистане мошенники продали женщине два обычных камня черного цвета за 15 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Злоумышленники заявили 43-летней Маъмуре Г., что она покупает бриллианты. Во время сделки преступники были арестованы.

Согласно заключению Государственной пробирной палаты Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Узбекистана, изъятые камни не являются драгоценными и не представляют никакой материальной ценности.

По данному факту отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана возбудил уголовное дело по части 4 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.