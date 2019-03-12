Горячая и недоступная: почему узбекистанцы не дозваниваются по номеру 102

В ГУВД Ташкента рассказали, что правоохранители стремятся модернизировать систему приема и удержания звонков, поступающих на экстренный номер. Временно введены дополнительные номера для граждан.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Пользователи социальных сетей пожаловались на то, что порой не могут дозвониться на экстренный номер 102: либо идут короткие гудки "занято", либо операторы не берут трубку.

В связи с этим пресс-служба столичного ГУВД сообщает, что в Ташкенте ведется работа по модернизации системы приема и удержания звонков, поступающих на экстренный номер.

"На период до окончания работы для удобства граждан в дежурной части выделены дополнительно два телефонных номера, позвонив на которые вы тоже можете сообщить о происшествиях и преступлениях", - говорится в сообщении.

Управление указало номера: 71-232-30-40 и 71-232-40-50.