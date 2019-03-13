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Города России. Томск

Зачем генконсул Узбекистана приехал в Томск

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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В регионе проживает узбекская диаспора, а также учатся почти полторы тысячи студентов из республики.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов совершает поездку в Томскую область, передают местные СМИ.

Кабулжанов уже встретился с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым
© Правительство Республики Алтай
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"Томская область и Узбекистан исторически имеют развитые экономические связи. Еще в советские годы республика закупала томский лес. В то время в основе нашего сотрудничества был Госплан, а сейчас — взаимная выгода", – цитирует "НИА-Томск" Жвачкина.

Кроме того, генконсул проведет переговоры с начальником управления по вопросам миграции Управления МВД России по Томской области Николаем Лежниным.

Также он пообщается со студентами Томского политехнического университета и активистами узбекской диаспоры.

По данным администрации региона, в основном Томская область поставляет в Узбекистан продукцию из древесины, машины и оборудование, продовольственные товары.

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Теги:
Томск, Новосибирск, Россия, Узбекистан



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