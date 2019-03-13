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Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН

В ООН приветствуют госполитику Узбекистана по поддержке женщин

Комитет женщин Узбекистана
Общество
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Делегация Узбекистана принимает участие в работе 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках сессии комиссии ООН в Нью-Йорке представила доклад, посвященный поддержке женщин республики. Как отмечается в публикации на странице комитета в Facebook, выступление вызвало у участников сессии "особый интерес". В частности, Нарбаева рассказала о мерах, принимаемых на пути к гендерному равенству.

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН
Комитет женщин Узбекистана
Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН

Также Танзила Нарбаева встретилась в Нью-Йорке с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Натали Канем.

Канем отметила, что в последние годы в Узбекистане происходят "весьма позитивные изменения" в сфере социальной защиты населения, обеспечения гендерного равенства. По ее словам, наблюдается рост активности женщин во всех звеньях государственного управления и общественной жизни.

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН
Комитет женщин Узбекистана
Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН

В работе 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин участвуют высокопоставленные делегаты государств-членов ООН, эксперты международных организаций, региональных и функциональных отделений организации, представители правозащитных структур и гражданского общества.

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Теги:
права женщин, ООН, Комитет женщин Узбекистана



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