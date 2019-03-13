Недавно авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов открыла рейсы в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Лоукостер Flydubai может начать летать между Дубаем и Самаркандом. О планах перевозчика заявил вице-президент авиакомпании Джейхун Эфенди, пишет Podrobno.uz.

В дальнейшем лоукостер намерен запустить рейсы и в другие узбекские города.

Напомним, 11 марта авиакомпания Flydubai выполнила первый рейс между Дубаем и Ташкентом.

Стоимость билета в бизнес-класс начинается от 7500 дирхамов ОАЭ (1785 долларов США), включая 40 кг зарегистрированного багажа и все сборы. Тариф экономкласса стартует от 1545 дирхамов (420 долларов), включая 7 кг ручной клади и все сборы.