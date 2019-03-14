Опасаться ли менингита: Минздрав Узбекистана прокомментировал ситуацию

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, ежегодно в республике регистрируют 5-10 случаев этого сезонного заболевания.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана изучает ситуацию в связи с появлением в социальных сетях слухов о широком распространении менингита.

По данным пресс-службы министерства, 21-летний узбекистанец умер от менингита. Он слишком поздно обратился за медицинской помощью.

Как отметили в Минздраве, ежегодно в республике регистрируют 5-10 случаев этого сезонного заболевания. В этом году менингит подозревали всего у 17 граждан. Из них в шести болезнь подтвердилась через лабораторные обследования. Медицинским работникам поручено усилить деятельность по раннему выявлению болезни среди граждан, болеющих острыми респираторными заболеваниями, такими, как фарингит, назофарингит.

По данным министерства, менингит широко не распространен среди населения, эпидемиологическое состояние стабильное.

"Известно, что заболевание активизируется в период, когда зима кончается и наступает весенний сезон. Поэтому Министерство здравоохранения, учитывая, что сейчас время сезонного подъема заболевания, просит население быть внимательнее к своему здоровью, при появлении признаков менингита и подобных болезней, таких, как повышение температуры, сильная головная боль, рвота, горечь в горле, тут же обращаться к медицинским работникам", — заявил главный эпидемиолог, директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Нурмат Атабеков.

Он добавил, что если обнаружить менингит на ранней стадии, то его можно легко вылечить.

"При наблюдении клинических признаков менингита в первую очередь срочно нужно обратиться к врачу. Требуется принимать строго установленную дозу рекомендуемых врачом антибактериальных лекарственных препаратов и нужно делать это своевременно. Рекомендуется по мере возможности лечиться в стационаре или по рекомендации врача перевести больного в отдельную палату. Больной не должен ходить на работу, в школу, в общем, находиться в общественных местах, ездить в общественном транспорте", — пояснил главный инфекционист, директор Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения Эркин Мусабоев.

Он добавил, что для профилактики менингита важно хорошо проветривать жилые помещения, своевременно делать в них уборку.

Менингит – это воспаление оболочек головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции.