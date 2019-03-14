Сенатор Мираброр Усманов впал в кому

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сенатор Мираброр Усманов находится в коме в реанимации, сообщает Daryo.uz со ссылкой на собственные источники. По данным интернет-издания, он был госпитализирован 12 марта.
В Минздраве и Сенате Олий Мажлиса корреспонденту Sputnik Узбекистан не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Позднее в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана подтвердили госпитализацию Усманова. По словам собеседника, он испытывал проблемы с легкими. В настоящее время сенатор в коме, лежит в госпитале при Олимпийском комитете.
Мираброр Усманов родился 4 июля 1947 года в Ташкенте. Окончил Самаркандский кооперативный институт, по специальности экономист.
С 2005 года Усманов является членом Сената Олий Мажлиса Узбекистана. С 2006 по 2017 год руководил Федерацией футбола республики, с 2013 по 2017 год занимал должность председателя Национального олимпийского комитета.