Сенатор Мираброр Усманов впал в кому

Точный диагноз не называется. Врачи оценивают состояние политика как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сенатор Мираброр Усманов находится в коме в реанимации, сообщает Daryo.uz со ссылкой на собственные источники. По данным интернет-издания, он был госпитализирован 12 марта.

Уточняется, что Усманова доставили в медучреждение по причине обострения заболевания легких и дыхательных путей. Точный диагноз не называется. Состояние политика оценивается как тяжелое.

В Минздраве и Сенате Олий Мажлиса корреспонденту Sputnik Узбекистан не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Позднее в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана подтвердили госпитализацию Усманова. По словам собеседника, он испытывал проблемы с легкими. В настоящее время сенатор в коме, лежит в госпитале при Олимпийском комитете.

Мираброр Усманов родился 4 июля 1947 года в Ташкенте. Окончил Самаркандский кооперативный институт, по специальности экономист.

С 2005 года Усманов является членом Сената Олий Мажлиса Узбекистана. С 2006 по 2017 год руководил Федерацией футбола республики, с 2013 по 2017 год занимал должность председателя Национального олимпийского комитета.