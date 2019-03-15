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Сервис Яндекс метро начал работать в Ташкенте

В Ташкенте запустили сервис "Яндекс.Метро"

Sputnik
Общество
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Также в приложении могут появиться схема достопримечательностей Ташкента и другие интересные ориентиры, которые помогут туристам.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте запустилось мобильное приложение "Яндекс.Метро", сообщает пресс-служба "Яндекса".

Офис интернет-компании Яндекс
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Яндекс" в Узбекистане: в Ташкенте состоялась важная встреча

С его помощью жители города и туристы могут посмотреть нужный маршрут на метро, узнать, где сделать пересадку и сколько времени займет поездка.

Пользователю достаточно указать станции отправления и прибытия — "Яндекс.Метро" покажет маршрут и вагон, в который лучше сесть, чтобы оказаться у нужного перехода или выхода в город. В приложении можно посмотреть график работы каждой станции и их расположение на карте города.

В Ташкенте запустилось мобильное приложение Яндекс.Метро
Пресс-служба
В Ташкенте запустилось мобильное приложение Яндекс.Метро

Если станция закроется на ремонт, это будет указано на схеме.

С "Яндекс.Метро" путешественникам будет легко добраться до железнодорожного и автовокзала — они отмечены на схеме специальными знаками. Сервис поможет и за границей: в приложении есть схемы метро Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и еще 10 городов России, Беларуси, Украины и Турции.

Приложение доступно на Android и iOS. Оно работает без интернета.

Пользователи могут выбрать язык схемы метро — узбекский или русский. В будущем на схеме появятся достопримечательности Ташкента и другие полезные ориентиры.

Теги:
Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро, Метро, Яндекс, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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