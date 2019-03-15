В ожидании шоу: как выглядит Humo Arena за час до открытия

Ледовый дворец в столице Узбекистана готов принять первых зрителей, которых ждет масштабное шоу.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Главный редактор Дирекции спортивного вещания "Первого канала" опубликовал в Instagram фотографии ледового дворца Humo Arena внутри и снаружи за час до открытия.

Спортивный журналист также пожаловался, что из-за плохой связи ему удалось выложить фото в соцсеть не с первой попытки.

"Попытка номер четыре (такая связь): через час (в первой попытке было через два часа) открытие главной ледовой арены Ташкента", - написал он.

На фото видно, что арена внутри и снаружи полностью готова к встрече зрителей и высоких гостей.

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Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. Ожидается также, что на открытии арены будет присутствовать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.