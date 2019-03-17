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Заключенный за решеткой

Осужденный узбекистанец помилован в Азербайджане

Рамиль Ситдиков
Общество
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Ильхам Алиев объявил о помиловании более чем 400 человек, в том числе иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 431 осужденного.

Соответствующее распоряжение о помиловании глава государства подписал в субботу, 16 марта.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, освобождение уже началось в воскресенье, 17 марта.

Это решение готовилось заранее и не является личной прихотью президента.

Среди помилованных - оппозиционеры и экс- министр здравоохранения Али Инсанов, также 14 иностранных граждан, в числе которых двое граждан России, три гражданина Грузии, два гражданина Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Белоруссии.

Теги:
узбекистанец, помилование, освобождение, Азербайджан



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