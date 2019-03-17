Осужденный узбекистанец помилован в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 431 осужденного.
Соответствующее распоряжение о помиловании глава государства подписал в субботу, 16 марта.
Как сообщает Sputnik Азербайджан, освобождение уже началось в воскресенье, 17 марта.
Это решение готовилось заранее и не является личной прихотью президента.
Среди помилованных - оппозиционеры и экс- министр здравоохранения Али Инсанов, также 14 иностранных граждан, в числе которых двое граждан России, три гражданина Грузии, два гражданина Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Белоруссии.