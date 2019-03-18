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Празднование Навруза в Ташкенте

Узбекская музыка и сладости: в Венском отделении ООН отметили Навруз

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В столице Австрии впервые открылись Дни узбекской культуры.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Венском отделении Организации Объединенных Наций отметили Навруз, на мероприятии присутствовали более тысячи представителей международных организаций и иностранных дипмиссий, аккредитованных в Австрии. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения ООН в Вене Юрий Федотов в приветственной речи отметил, что Навруз, символизирующий наступление нового года и начало новой жизни, занимает особое место в истории и культуре человеческой цивилизации.

Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова
Sputnik
Хамракулова о том, как Навруз объединяет народы
Участники мероприятия ознакомились с туристическим потенциалом республики, попробовали блюда национальной кухни, сухофрукты и сладости.

"В подготовке стенда Узбекистана приняли участие прибывшие из нашей страны мастера чеканки, миниатюр и пошива сюзане — Феруз Темиров, Анвар Курбанова, Дилшод Абдулхаев и Нафиса Шакирова", — отметили в пресс-службе.

Празднование завершилось концертом ансамбля "Шодлик" — одного из старейших художественных коллективов Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, праздник, Вена, Навруз



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