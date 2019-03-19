В Узбекистане запустят единую электронную базу данных выпускников

По мнению министерства, будет целесообразным сформировать единую базу и создать паспорт ученых с международными требованиями и стандартами.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Узбекистане планируется запустить единую электронную базу данных выпускников, сообщает Podrobno.uz.

Эта инициатива была озвучена в ходе заседания Совета ректоров вузов Узбекистана, которое на днях прошло в столице.

"В конце встречи было предложено создать единую базу данных выпускников и оцифровать соответствующие документы в электронном виде и обеспечить равный доступ для всех. Это также служит удобным инструментом для статистических исследований, проводимых одновременно международными рейтинговыми агентствами", – сообщили в Минвузе.

Кроме того, отмечалось в ходе заседания, в настоящее время в стране нет единой базы данных ученых, ведущих деятельность в вузах. В результате, зарубежные партнеры не имеют информации об ученых Узбекистана. При этом сейчас в вузах работают 29 297 профессоров и преподавателей, из которых 2023 – доктора наук и профессора, 7050 – кандидаты и докторы наук.

"Используя этот научный потенциал, можно будет решить многие проблемные вопросы. Поэтому также будет целесообразным сформировать единую базу и создать паспорт ученых с международными требованиями и стандартами", – сообщили в министерстве.

В конце встречи было отмечено, что целесообразно организовывать сессию Совета ректоров ежеквартально и создавать механизм для обсуждения обязанностей по выполнению ежемесячных задач.