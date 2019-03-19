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Врач-травматолог смотрит на рентгеновский снимок

В Узбекистане стали производить рентген-аппараты

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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На первом этапе завод будет выпускать свыше 300 единиц медицинского спецоборудования в год.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Узбекистане впервые стали производить рентген-аппараты, сообщает телеканал Uzbekistan 24.

© Sputnik / Константин Чалабов
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Новое производство запустилось в Фергане с участием инвесторов из Южной Кореи. Зарубежные партнеры вложили в проект пять миллионов долларов.

"Рентген-аппараты являются важным инструментом в диагностике различных заболеваний. И тот факт, что они теперь будут производиться в Узбекистане, – большое достижение для отечественной медицины", – сказал директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев.

Предполагается, что на первом этапе годовая мощность производства составит более 300 единиц медицинского спецоборудования.

Предприятие намеревается покрыть потребности внутреннего рынка, а в скором времени выйти и на экспорт.

Теги:
Медицина, Фергана, Южная Корея, Узбекистан



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