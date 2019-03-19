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Экспериментальный пешеходный переход в Ташкенте

Пешеходный переход в Ташкенте поменял цвета в качестве эксперимента

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Экспериментальная разметка нанесена на круге рядом со сквером Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Специалисты из Словакии предложили в качестве эксперимента использовать для одного из пешеходных переходов в столице Узбекистана белый и красный цвета, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"Как показал опыт обеспечения безопасности пешеходов европейских стран, желто-белая разметка не всегда заметна, особенно в темное время суток, а красно-белая хорошо видна водителям, да и пешеходам тоже", - отметили в ГУВД.

Экспериментальный пешеходный переход в Ташкенте
© ГУВД г. Ташкента
Экспериментальный пешеходный переход в Ташкенте

Экспериментальная красно-белая разметка нанесена на круге рядом со сквером Амира Темура.




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