Пешеходный переход в Ташкенте поменял цвета в качестве эксперимента

Экспериментальная разметка нанесена на круге рядом со сквером Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Специалисты из Словакии предложили в качестве эксперимента использовать для одного из пешеходных переходов в столице Узбекистана белый и красный цвета, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"Как показал опыт обеспечения безопасности пешеходов европейских стран, желто-белая разметка не всегда заметна, особенно в темное время суток, а красно-белая хорошо видна водителям, да и пешеходам тоже", - отметили в ГУВД.

© ГУВД г. Ташкента Экспериментальный пешеходный переход в Ташкенте

Экспериментальная красно-белая разметка нанесена на круге рядом со сквером Амира Темура.