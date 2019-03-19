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В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение

По спецзаказу: военные Узбекистана получили новую технику

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Техника предназначена для перевозки военных грузов, продуктов питания и больных, часть машин изготовлена по заказу Минобороны Узбекистана на площадках UzAuto Trailer, КамАЗа и SamAuto.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Войска Министерства обороны Узбекистана получили новую технику и вооружение, сообщает пресс-служба ведомства.

На торжественном мероприятии по случаю передачи в войска более двухсот единиц военной техники и вооружения присутствовали заместитель министра обороны по вооружению и оснащению полковник Ойбек Исмоилов, командование войсками Ташкентского военного округа и военнослужащие.

"Уверен, что в дальнейшем вы будете бережно следить и поддерживать в боевой готовности вверенную военную технику и вооружение", – сказал заместитель министра обороны.

Часть техники по заказу Минобороны Узбекистана собрали на площадках UzAuto Trailer, КамАЗа и SamAuto. Техника предназначена для перевозки военных грузов, продуктов питания и больных. 

  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
  • В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
    Министерство обороны Узбекистана
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Министерство обороны Узбекистана
В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение

В ближайшее время ожидается поставка новейших образцов бронетехники, вооружения, боеприпасов, средств противовоздушной обороны.




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