По спецзаказу: военные Узбекистана получили новую технику

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Войска Министерства обороны Узбекистана получили новую технику и вооружение, сообщает пресс-служба ведомства.
На торжественном мероприятии по случаю передачи в войска более двухсот единиц военной техники и вооружения присутствовали заместитель министра обороны по вооружению и оснащению полковник Ойбек Исмоилов, командование войсками Ташкентского военного округа и военнослужащие.
"Уверен, что в дальнейшем вы будете бережно следить и поддерживать в боевой готовности вверенную военную технику и вооружение", – сказал заместитель министра обороны.
Часть техники по заказу Минобороны Узбекистана собрали на площадках UzAuto Trailer, КамАЗа и SamAuto. Техника предназначена для перевозки военных грузов, продуктов питания и больных.
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
- В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружениеМинистерство обороны Узбекистана
В ближайшее время ожидается поставка новейших образцов бронетехники, вооружения, боеприпасов, средств противовоздушной обороны.