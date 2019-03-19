Водителей-нарушителей правил парковки в Ташкенте нашли и наказали

За оставленные на тротуаре и на пешеходном переходе автомобили водителям пришлось заплатить штрафы.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Воителей, нарушавших правила парковки, оштрафовали в Ташкенте, сообщает пресс-служба ГУВД.

На прошлой неделе появился пост с возмущением по поводу поведения молодого человека, на автомобиле Lacetti, заехавшего на тротуар и перегородившего путь всем пешеходам.

Сотрудники ГУВД установили, что за рулем был 19-летний уроженец Сырдарьинской области, который по доверенности управлял автомобилем, принадлежащим другому лицу. В отношении молодого человека составлен административный протокол о нарушении пункта 72 Правил дорожного движения.

ГУВД ТАшкента Водитель нарушил правила парковки, оставив авто на тротуаре

Фотографию автомобиля ГАЗ-322131, припаркованного перед ТЦ "Пойтахт" прямо на пешеходном переходе, сотрудникам ГУВД прислали журналисты.

В отношении водителя машины, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в Яшнабадском районе, составлен административный протокол о нарушении пункта 3.27 Правил дорожного движения.

В соответствии с Кодексом Узбекистана об административной ответственности за это правонарушение предусмотрен штраф в сумме трех минимальных размеров заработной платы.