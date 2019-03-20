Погода в Ташкенте: метеорологи о главном виновнике неточных прогнозов

Для того чтобы предоставлять населению достоверную информацию о погоде, метеостанция должна "прожить" на одном месте более ста лет. Легендарная метеорологическая площадка в центре Ташкента как раз одна из старейших в Средней Азии.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. День метеоролога празднуется во всем мире 23 марта. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на одной из главных в Узбекистане метеостанций и узнала, почему нельзя верить большинству примет, как сила ветра может сорвать все планы на день и какое лето ожидает узбекистанцев в 2019 году.

В Ташкенте метеорологические наблюдения ведутся с декабря 1867 года. С марта 1870-го в газете "Туркестанские ведомости" публикуются сведения о погоде, а в сентябре 1876 года была открыта метеостанция "Ташкент-обсерватория", которая действует по сей день.

Sputnik / Дильшода Рахматова Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана

Кто и как составляет прогноз погоды в Ташкенте

"Хорошо, что пришли пораньше — в пять часов вечера ожидается дождь", — встретили меня прогнозом погоды на ближайшие два часа сотрудники "Узгидромета". День и вправду был ветреный и пасмурный, поэтому, чтобы осадки не испортили не только настроение, но и планы по подготовке репортажа, пришлось первым делом заглянуть на метеоплощадку.

Sputnik / Дильшода Рахматова Для наиболее объективного анализа погодных условий метеоплощадка специально размещена на самой высокой точке в Ташкенте.

© Sputnik / Владимир Астапкович Погода не даст узбекистанцам расслабиться – прогноз на ближайшие дни

Для метеостанции в Ташкенте выбрана самая высокая точка города. Несмотря на то что это практически центр столицы, местность вокруг на первый взгляд напоминает небольшую деревушку — много зелени и почти никаких крупных строений.

За сетчатым забором расположены термометры и специальные устройства. То тут, то там расставлены белые домики — в них хранятся приборы для измерения температуры окружающей среды, рядом специальное устройство для замера уровня осадков, с виду напоминающее обычное ведро.

"Метеоплощадка изначально была на этой точке, с 1876 года, — рассказывает сотрудник "Узгидромета" Светлана Сидорова. — Работы ведутся круглосуточно. Чтобы спрогнозировать погоду, специалисты каждые 3 часа собирают данные: ведут наблюдения за температурой почвы, воздуха, уровнем влажности, атмосферным давлением, за направлением и скоростью ветра, оценивают уровень облачности. И только потом вся собранная информация составляется в телеграмму и отправляется синоптикам".

Метеорологические центры республики, по словам собеседницы, связаны друг с другом и постоянно обмениваются информацией. Когда синоптики получают сведения со всех 82 станций, на основании этих данных они в дальнейшем формируют прогнозы на последующие дни.

Сотрудник Узгидромета Светлана Сидорова проводит актинометрические наблюдения на приборе для наблюдения за солнечной радиацией. Sputnik / Дильшода Рахматова

Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана Sputnik / Дильшода Рахматова

Актинометрический прибор, с помощью которого измеряют солнечную радиацию. С его помощью потом можно будет определять насколько Солнце активно. В частности, этот прибор также используется для того, чтобы точно назвать точно во сколько восход и закат Солнца. Sputnik / Дильшода Рахматова

Эти будки - измерители температуры открываются через каждые 3 часа, когда ведутся метеорологические наблюдения. Sputnik / Дильшода Рахматова

Составить прогноз синоптикам помогает большое количество вспомогательного материала. Главный из них — синоптическая карта, в создании которой коллективно принимает участие весь мир. Sputnik / Дильшода Рахматова 1 / 5 Sputnik / Дильшода Рахматова Сотрудник Узгидромета Светлана Сидорова проводит актинометрические наблюдения на приборе для наблюдения за солнечной радиацией.

Самый жаркий день и самая холодная ночь в Ташкенте — температурные рекорды

За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте, начиная с 1881 года, самым жарким днем стало 19 июля 1997 года. Тогда температура в столице Узбекистана составила +44,6 градуса по Цельсию. А вот сильные морозы были зафиксированы в городе очень давно — в 1900 году в одну из ночей столбик термометра опустился до отметки -28 градусов Цельсия.

За последние 50 лет очень холодной была зима 1969 года, тогда температура понижалась в Ташкенте до двадцати с лишним градусов мороза. Из сравнительно недавних сводок морозными днями отличилась зима 2008 года, когда градусники в Ташкенте показывали -17.

Каким прогнозам погоды стоит доверять

"Конечно, бывают неточности и в нашей работе", — не отрицает Сидорова, отмечая при этом, что составление прогнозов — это большая наука. "Это не такая работа, которую можно подготовить, оставить, а потом дней через 5-10 показать снова",— заметила она.

"Погода – это жизнь, это постоянное движение. Например, скорость и направление ветра постоянно меняется — он не будет дуть, как мы ему прикажем. Синоптики, допустим, спрогнозировали дождь, а ветер подул совершенно в другом направлении, и дождь унесло совсем в другое место. Или наоборот, дали без осадков, или предполагают, что осадки будут завтра, но скорость ветра настолько поднялась, что ветер пригнал облака гораздо быстрее", — объясняет собеседница.

© Sputnik / Валерий Шустов В Узбекистане устанавливается нехарактерная для января погода

Именно поэтому, составляя среднесрочные прогнозы, синоптики зачастую вносят уточнения и изменения в данные с учетом конкретной погодной обстановки.

По словам метеоролога со стажем, начальника отдела метеопрогнозов Ирины Зайцевой, 44 года работающей в этой сфере, наиболее популярными в мире сейчас признаны прогнозы погоды на шесть дней вперед.

"Конечно, сейчас вы можете найти в интернете прогнозы погоды на 10, на 15 дней вперед или даже на месяц, но эти предсказания имеют очень низкую достоверность. Все-таки так называемый "полезный" прогноз, то есть имеющий достаточную эффективность, на сегодняшний день это данные максимум на неделю вперед. Однако не все синоптические процессы и явления можно предсказать с такой заблаговременностью. Бывают быстроразвивающиеся процессы, локальные явления, предвидеть которые возможно лишь за 1-2 дня, а то и за несколько часов до их начала. Есть и вовсе не поддающиеся прогнозированию процесс", — подчеркнула Зайцева.

Она добавила, что прогнозирование погоды на сезон или хотя бы на месяц — это пока еще вопрос будущего. Во-первых, сама технология такого прогноза предусматривает только оценку средних значений аномалий температуры и осадков. Во-вторых, оправдываемость даже таких общих сведений очень невелика.

Sputnik / Дильшода Рахматова Температура воздуха по всему миру измеряется только в тени. Есть определённые условия для наблюдений: вокруг не должно быть деревьев, больших строений и теплотрасс. Будка защищена от прямых солнечных специальными жалюзи.

Летом +60 в городе — врет ли градусник?

Светлана Сидорова, не отрываясь от своей повседневной исследовательской работы, поясняет, почему летом на улицах узбекских городов электронные термометры зачастую показывают +60. Именно эти безумные цифры потом горячо обсуждаются в СМИ и соцсетях.

"Электронные табло правильно показывают температуру, но нужно учитывать, что показания актуальны только для этой местности. Например, на остановке, где термометр показывает +60, а то и +70, это вполне возможно, если учесть испарение от нагретого асфальта, — объясняет метеоролог.

Другое дело, когда речь заходит про почти полное отсутствие зимы в столице Узбекистана. По словам главы отдела метеопрогнозов Ирины Зайцевой, основным фактором изменения климата остается повышение среднегодовой температуры воздуха.

"Темпы роста температуры отличаются в разных регионах планеты. Кроме этого, глобальное потепление имеет свои временные особенности, то есть в какие-то периоды оно происходит более высокими темпами, в какие-то — замедляется", — подчеркнула Зайцева.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Пустые дворы и полные фонтаны — знойные фото Ташкента 15

Чем грозит Узбекистану глобальное изменение климата

В среднем по земному шару начиная с 1880 года температура росла со скоростью около 0,06 градуса по Цельсию за 10 лет. Узбекистан в существенной степени подвержен угрозе изменения климата — темпы потепления в республике превышают среднемировые значения более чем вдвое. Для Ташкента, например, с 1890 года среднегодовые температуры растут на 0,17 градусов Цельсия за 10 лет.

По прогнозам наиболее авторитетных экспертов в области изменения климата, темпы потепления будут нарастать. При этом возрастет число волн тепла, теплые периоды станут продолжительнее, а периоды похолоданий – более краткосрочными.

Впрочем, узбекские метеорологи спешат развенчать распространенный миф о том, что из-за глобального потепления каждый следующий год обязательно должен быть теплее предыдущего. Даже каждое десятилетие может не быть теплее предыдущего. Чтобы наблюдать изменения климата, специалисты используют периоды как минимум в 30 лет.

Помимо роста средней температуры воздуха глобальное изменение климата ведет к повышению вероятности экстремальных явлений. Наиболее характерные для Узбекистана катаклизмы — засуха, резкие оттепели, заморозки, сильные осадки и сели.

Sputnik / Дильшода Рахматова Ташкентская метеостанция одна из самых первых в Средней Азии, наблюдения на ней ведутся с 1876 года.

Кроме того, подобные перемены несут угрозу для водных ресурсов республики. Сокращение запасов снега в горных районах Центральной Азии, деградация ледников, увеличение испарения в бассейнах рек могут привести к усилению дефицита воды. Это в свою очередь изменит условия ведения сельского хозяйства, потребует больших затрат для обеспечения населения продовольствием и негативно отразится практически на всех сферах экономики.

"Подсчитать возможные потери от изменения климата никто не брался. Однако очевидно, что предотвратить ущерб куда дешевле, чем восстанавливать что-то после того, как он был причинен. Поэтому любые действия, которые позволят населению страны подготовиться и заранее адаптировать свою жизнь к потенциальным последствиям, будут окуплены", — уверена Зайцева.

В то же время, заметила она, любой природный процесс несет как негативные, так и позитивные факторы. Например, при повышении температуры воздуха сократится отопительный период, появится возможность выращивать более теплолюбивые культуры. Правда, для реализации этих возможностей потребуются определенные ресурсы и усилия.

Каким приметам можно верить для определения погоды

Зайцева вспоминает, как в Гидрометцентре России когда-то пытались проверить информативность разных народных примет. По словам бывшего главы метеослужбы Романа Вильфанда, никаких полезных сведений они не несут. В одном из интервью он замечал, что часть примет противоречат сами себе.

Впрочем, есть некоторые явления природы, позволяющие оценить погодные условия на ближайшее будущее, которые имеют физическое обоснование.

Sputnik / Дильшода Рахматова По словам сотрудника Узгидромета, Светланы Сидоровой в этом ведре накапливаются осадки. Затем они переливаются в специальный стакан и таким образом устанавливают сколько миллилитров выпало в сутки.

Например, низко летающие ласточки указывают на возможный дождь, поскольку перед выпадением осадков в атмосфере увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылышки. Потому-то птицы и кружат ближе к земле в погоне за добычей. Кроме того, необычно белый цвет солнца на закате указывает на особенности преломления лучей у фронтового раздела в атмосфере. Почти всегда это свидетельствует о скорой смене погоды.

Погода на будущее: где готовят метеорологов и синоптиков

Метеоролог – специалист, работа которого требует внимательности и усидчивости, умения обрабатывать большое количество информации, поэтому эта профессия далеко не для каждого. Сотрудников высшего звена в этой сфере в Узбекистане готовит национальный университет – соответствующие кафедры есть на факультетах географии и физики.

Кроме того, в последний год узбекские специалисты получили возможность продолжать свое образование или вообще получать знания в Российском гидрометеорологическом университете в Санкт-Петербурге. Туда граждан Узбекистана принимают без экзаменов, на основании собеседования, а обучаются они на общих основаниях. В "Узгидромете" немало сотрудников - выпускников этого вуза.

Специалистов среднего звена готовит Гидрометеорологический колледж в Ташкенте. Обучение ведется по нескольким направлениям: метеорология, агрометеорология, гидрология, климатология и другие. Кстати, этот колледж в системе Всемирной метеорологической организации является региональным учебным центром, здесь обучаются граждане и из других стран.

На прощание работники метеостанции пожелали мне, а заодно и всем узбекистанцам процветания и мира, благополучия и здоровья при любой погоде.

Кстати, ожидавшийся в тот вечер дождик так и не случился — ни в пять, ни в семь, ни в 11 часов вечера. Не зря же сказали метеорологи, что погода – это жизнь, бесконечное и почти непредсказуемое движение. Почти, или пока непредсказуемое…