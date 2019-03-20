Погода в Ташкенте: метеорологи о главном виновнике неточных прогнозов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. День метеоролога празднуется во всем мире 23 марта. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на одной из главных в Узбекистане метеостанций и узнала, почему нельзя верить большинству примет, как сила ветра может сорвать все планы на день и какое лето ожидает узбекистанцев в 2019 году.
В Ташкенте метеорологические наблюдения ведутся с декабря 1867 года. С марта 1870-го в газете "Туркестанские ведомости" публикуются сведения о погоде, а в сентябре 1876 года была открыта метеостанция "Ташкент-обсерватория", которая действует по сей день.
Кто и как составляет прогноз погоды в Ташкенте
"Хорошо, что пришли пораньше — в пять часов вечера ожидается дождь", — встретили меня прогнозом погоды на ближайшие два часа сотрудники "Узгидромета". День и вправду был ветреный и пасмурный, поэтому, чтобы осадки не испортили не только настроение, но и планы по подготовке репортажа, пришлось первым делом заглянуть на метеоплощадку.
За сетчатым забором расположены термометры и специальные устройства. То тут, то там расставлены белые домики — в них хранятся приборы для измерения температуры окружающей среды, рядом специальное устройство для замера уровня осадков, с виду напоминающее обычное ведро.
"Метеоплощадка изначально была на этой точке, с 1876 года, — рассказывает сотрудник "Узгидромета" Светлана Сидорова. — Работы ведутся круглосуточно. Чтобы спрогнозировать погоду, специалисты каждые 3 часа собирают данные: ведут наблюдения за температурой почвы, воздуха, уровнем влажности, атмосферным давлением, за направлением и скоростью ветра, оценивают уровень облачности. И только потом вся собранная информация составляется в телеграмму и отправляется синоптикам".
Метеорологические центры республики, по словам собеседницы, связаны друг с другом и постоянно обмениваются информацией. Когда синоптики получают сведения со всех 82 станций, на основании этих данных они в дальнейшем формируют прогнозы на последующие дни.
- Сотрудник Узгидромета Светлана Сидорова проводит актинометрические наблюдения на приборе для наблюдения за солнечной радиацией.Sputnik / Дильшода Рахматова
- Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС УзбекистанаSputnik / Дильшода Рахматова
- Актинометрический прибор, с помощью которого измеряют солнечную радиацию. С его помощью потом можно будет определять насколько Солнце активно. В частности, этот прибор также используется для того, чтобы точно назвать точно во сколько восход и закат Солнца.Sputnik / Дильшода Рахматова
- Эти будки - измерители температуры открываются через каждые 3 часа, когда ведутся метеорологические наблюдения.Sputnik / Дильшода Рахматова
- Составить прогноз синоптикам помогает большое количество вспомогательного материала. Главный из них — синоптическая карта, в создании которой коллективно принимает участие весь мир.Sputnik / Дильшода Рахматова
Самый жаркий день и самая холодная ночь в Ташкенте — температурные рекорды
За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте, начиная с 1881 года, самым жарким днем стало 19 июля 1997 года. Тогда температура в столице Узбекистана составила +44,6 градуса по Цельсию. А вот сильные морозы были зафиксированы в городе очень давно — в 1900 году в одну из ночей столбик термометра опустился до отметки -28 градусов Цельсия.
За последние 50 лет очень холодной была зима 1969 года, тогда температура понижалась в Ташкенте до двадцати с лишним градусов мороза. Из сравнительно недавних сводок морозными днями отличилась зима 2008 года, когда градусники в Ташкенте показывали -17.
Каким прогнозам погоды стоит доверять
"Конечно, бывают неточности и в нашей работе", — не отрицает Сидорова, отмечая при этом, что составление прогнозов — это большая наука. "Это не такая работа, которую можно подготовить, оставить, а потом дней через 5-10 показать снова",— заметила она.
"Погода – это жизнь, это постоянное движение. Например, скорость и направление ветра постоянно меняется — он не будет дуть, как мы ему прикажем. Синоптики, допустим, спрогнозировали дождь, а ветер подул совершенно в другом направлении, и дождь унесло совсем в другое место. Или наоборот, дали без осадков, или предполагают, что осадки будут завтра, но скорость ветра настолько поднялась, что ветер пригнал облака гораздо быстрее", — объясняет собеседница.
По словам метеоролога со стажем, начальника отдела метеопрогнозов Ирины Зайцевой, 44 года работающей в этой сфере, наиболее популярными в мире сейчас признаны прогнозы погоды на шесть дней вперед.
"Конечно, сейчас вы можете найти в интернете прогнозы погоды на 10, на 15 дней вперед или даже на месяц, но эти предсказания имеют очень низкую достоверность. Все-таки так называемый "полезный" прогноз, то есть имеющий достаточную эффективность, на сегодняшний день это данные максимум на неделю вперед. Однако не все синоптические процессы и явления можно предсказать с такой заблаговременностью. Бывают быстроразвивающиеся процессы, локальные явления, предвидеть которые возможно лишь за 1-2 дня, а то и за несколько часов до их начала. Есть и вовсе не поддающиеся прогнозированию процесс", — подчеркнула Зайцева.
Она добавила, что прогнозирование погоды на сезон или хотя бы на месяц — это пока еще вопрос будущего. Во-первых, сама технология такого прогноза предусматривает только оценку средних значений аномалий температуры и осадков. Во-вторых, оправдываемость даже таких общих сведений очень невелика.
Летом +60 в городе — врет ли градусник?
Светлана Сидорова, не отрываясь от своей повседневной исследовательской работы, поясняет, почему летом на улицах узбекских городов электронные термометры зачастую показывают +60. Именно эти безумные цифры потом горячо обсуждаются в СМИ и соцсетях.
"Электронные табло правильно показывают температуру, но нужно учитывать, что показания актуальны только для этой местности. Например, на остановке, где термометр показывает +60, а то и +70, это вполне возможно, если учесть испарение от нагретого асфальта, — объясняет метеоролог.
Другое дело, когда речь заходит про почти полное отсутствие зимы в столице Узбекистана. По словам главы отдела метеопрогнозов Ирины Зайцевой, основным фактором изменения климата остается повышение среднегодовой температуры воздуха.
"Темпы роста температуры отличаются в разных регионах планеты. Кроме этого, глобальное потепление имеет свои временные особенности, то есть в какие-то периоды оно происходит более высокими темпами, в какие-то — замедляется", — подчеркнула Зайцева.
Чем грозит Узбекистану глобальное изменение климата
По прогнозам наиболее авторитетных экспертов в области изменения климата, темпы потепления будут нарастать. При этом возрастет число волн тепла, теплые периоды станут продолжительнее, а периоды похолоданий – более краткосрочными.
Впрочем, узбекские метеорологи спешат развенчать распространенный миф о том, что из-за глобального потепления каждый следующий год обязательно должен быть теплее предыдущего. Даже каждое десятилетие может не быть теплее предыдущего. Чтобы наблюдать изменения климата, специалисты используют периоды как минимум в 30 лет.
Помимо роста средней температуры воздуха глобальное изменение климата ведет к повышению вероятности экстремальных явлений. Наиболее характерные для Узбекистана катаклизмы — засуха, резкие оттепели, заморозки, сильные осадки и сели.
"Подсчитать возможные потери от изменения климата никто не брался. Однако очевидно, что предотвратить ущерб куда дешевле, чем восстанавливать что-то после того, как он был причинен. Поэтому любые действия, которые позволят населению страны подготовиться и заранее адаптировать свою жизнь к потенциальным последствиям, будут окуплены", — уверена Зайцева.
В то же время, заметила она, любой природный процесс несет как негативные, так и позитивные факторы. Например, при повышении температуры воздуха сократится отопительный период, появится возможность выращивать более теплолюбивые культуры. Правда, для реализации этих возможностей потребуются определенные ресурсы и усилия.
Каким приметам можно верить для определения погоды
Зайцева вспоминает, как в Гидрометцентре России когда-то пытались проверить информативность разных народных примет. По словам бывшего главы метеослужбы Романа Вильфанда, никаких полезных сведений они не несут. В одном из интервью он замечал, что часть примет противоречат сами себе.
Впрочем, есть некоторые явления природы, позволяющие оценить погодные условия на ближайшее будущее, которые имеют физическое обоснование.
Например, низко летающие ласточки указывают на возможный дождь, поскольку перед выпадением осадков в атмосфере увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылышки. Потому-то птицы и кружат ближе к земле в погоне за добычей. Кроме того, необычно белый цвет солнца на закате указывает на особенности преломления лучей у фронтового раздела в атмосфере. Почти всегда это свидетельствует о скорой смене погоды.
Погода на будущее: где готовят метеорологов и синоптиков
Метеоролог – специалист, работа которого требует внимательности и усидчивости, умения обрабатывать большое количество информации, поэтому эта профессия далеко не для каждого. Сотрудников высшего звена в этой сфере в Узбекистане готовит национальный университет – соответствующие кафедры есть на факультетах географии и физики.
Кроме того, в последний год узбекские специалисты получили возможность продолжать свое образование или вообще получать знания в Российском гидрометеорологическом университете в Санкт-Петербурге. Туда граждан Узбекистана принимают без экзаменов, на основании собеседования, а обучаются они на общих основаниях. В "Узгидромете" немало сотрудников - выпускников этого вуза.
На прощание работники метеостанции пожелали мне, а заодно и всем узбекистанцам процветания и мира, благополучия и здоровья при любой погоде.
Кстати, ожидавшийся в тот вечер дождик так и не случился — ни в пять, ни в семь, ни в 11 часов вечера. Не зря же сказали метеорологи, что погода – это жизнь, бесконечное и почти непредсказуемое движение. Почти, или пока непредсказуемое…