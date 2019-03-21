Мирзиёев назначил нового командующего войсками Ташкентского военного округа

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил полковника Зокиржона Сайфудинова на пост командующего войсками Ташкентского военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

© Министерство обороны Узбекистана. Зокиржон Сайфудинов

Ранее Сайфудинов был заместителем командующего войсками Юго-западного особого военного округа. Вместо него этот пост занял полковник Кодиржон Турсунов.

© Министерство обороны Узбекистана. Қодиржон Турсунов

Напомним, в среду узбекский лидер подписал указ о назначении командующего войсками Северо-западного военного округа. Им стал Чориев Дилшод Садуллоевич.