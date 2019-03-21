15:08 21 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Письменные принадлежности

Мирзиёев назначил нового командующего войсками Ташкентского военного округа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (299)
42 0 0

Накануне президент подписал распоряжение о назначении командующего войсками Северо-западного военного округа.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил полковника Зокиржона Сайфудинова на пост командующего войсками Ташкентского военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Зокиржон Сайфудинов
© Министерство обороны Узбекистана.
Зокиржон Сайфудинов

Ранее Сайфудинов был заместителем командующего войсками Юго-западного особого военного округа. Вместо него этот пост занял полковник Кодиржон Турсунов.

Қодиржон Турсунов
© Министерство обороны Узбекистана.
Қодиржон Турсунов

Напомним, в среду узбекский лидер подписал указ о назначении командующего войсками Северо-западного военного округа. Им стал Чориев Дилшод Садуллоевич.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (299)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От этих фигуристок невозможно оторвать глаз: главные красотки ЧМ-2019
Крутые финты китайского экскаваторщика поражают воображение - супервидео
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054