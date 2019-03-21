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Первый президент Узбекистана Ислам Каримов

Келин салом на Навруз - как Ислам Каримов отмечал весенний праздник (видео)

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (15)
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Смотрите на видео, как прошло празднование дня весеннего равноденствия в далеком 1993 году.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено празднование Навруза в марте 1993 года.

Действие происходит через полтора года после провозглашения независимости страны на центральной площади Дружбы народов в Ташкенте.

"Ислам Каримов был первым руководителем среди бывших союзных республик, кто еще во времена существования СССР объявил Навруз государственным праздником. Указом президента УзССР от 3 мая 1990 Навруз был объявлен всенародным праздником, а 21 марта – выходным днем", - напоминает фонд.

Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (15)



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